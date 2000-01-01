Пещеры горы Чатыр-Дага - красивейшие пещеры мира
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира.
Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Что вы увидите 🤩
- Плато Чатыр-Дага
- Посещение пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности.
Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Экскурсия в сопровождении гида по каждой из пещер длится около часа. Вернувшись из путешествия в подземный мир Чатыр-дага, у Вас будет возможность посетить уютное кафе с восточной кухней.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
- официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
- полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
- мы заберем Вас из любого удобного места
- аттестованный гид
- транспортное обслуживание
- детям от 4-х до 14 лет скидки
- Что не входит
- Стоимость экскурсии в «Мраморной» пещере может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
- «Галерея сказок» - 500 рублей/30 минут
- «Галерея сказок - Жемчужные озёра» - 600 руб. /50 минут
- Стоимость экскурсии в пещеру «Эмине-Баир-Хосар» может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
- «Северная Галерея» - 500 руб. /30 мин.
- «Северная галерея - Зал идолов - Кечкемет» - 600 руб. /1 час 20 мин.
- Обед на маршруте
- Место начала и завершения
- площадь Нахимова, доска Почёта
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник, пятница, воскресенье 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
вторник, пятница, воскресенье 08:00
Марина К.
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