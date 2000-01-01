Шедевры подземного царства

Пещеры горы Чатыр-Дага - красивейшие пещеры мира

Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира.

Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности. Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства
Шедевры подземного царства

Что вы увидите 🤩

  • Плато Чатыр-Дага
  • Посещение пещер Мраморная и Эмине-Баир-Хосар
Пещеры горы Чатыр-Дага — красивейшие пещеры мира. Уникальная подсветка пещер создает ощущение нереальности.
Мраморная, Эмине-Баир-Хосар — одни из самых прекрасных и оборудованных пещер планеты! Откройте для себя уникальный мир «каменных цветов», застывших водопадов, маленьких озёр, изящных колонн, фигурок сказочных героев.
Экскурсия в сопровождении гида по каждой из пещер длится около часа. Вернувшись из путешествия в подземный мир Чатыр-дага, у Вас будет возможность посетить уютное кафе с восточной кухней.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Автобусная групповая экскурсия взрослый билет
2 200 ₽
Автобусная групповая экскурсия детский билет от 4-х до 14 лет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году
  • официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств
  • полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
  • мы заберем Вас из любого удобного места
  • аттестованный гид
  • транспортное обслуживание
  • детям от 4-х до 14 лет скидки
Что не входит
  • Стоимость экскурсии в «Мраморной» пещере может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
  • «Галерея сказок» - 500 рублей/30 минут
  • «Галерея сказок - Жемчужные озёра» - 600 руб. /50 минут
  • Стоимость экскурсии в пещеру «Эмине-Баир-Хосар» может варьироваться в зависимости от выбора маршрута:
  • «Северная Галерея» - 500 руб. /30 мин.
  • «Северная галерея - Зал идолов - Кечкемет» - 600 руб. /1 час 20 мин.
  • Обед на маршруте
Место начала и завершения
площадь Нахимова, доска Почёта
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, пятница, воскресенье 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник, пятница, воскресенье 08:00

Марина К.
Марина К.
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Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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