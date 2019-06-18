Прекрасны вы, брега Тавриды….

…. И Вы лично сможете в этом убедиться.

Постепенно возвышаясь по берегам Фиолента, сможем, по достоинству, оценить его красоту.

Мыс Херсонес, указывая путь своим маяком будет приветствовать нас.

загадочные знаки у самого берега моря. . что это - наследие предков или….

Узнаем)

35 Береговая батарея - важнейший оплот Севастополя.

Пляж Баунти с высоты. Чистейшая вода и море невероятного бирюзового оттенка. Оно всегда такое?

Мыс Виноградный - живописнейший вид на бухту и Яшмовый пляж.

Свято Георгиевский монастырь, его писал Айвазовский, здесь бывал А. С. Пушкин.

Скалы Орест и Пиллад, окутанные легендами.

Озеро - сердце.

Балаклава…

… о ней можно долго говорить, но лучше увидеть. Хотя бы один раз.

История Балаклавы и ее жители. Секреты и тайны.

Также можно насладиться прогулкой на катере.

Экскурсия длительностью более 6 часов, которые будут очень насыщенны при этом пролетят незаметно.

Будет масса красивых фотографий, история города. Природа.

Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря.