Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пещеры горы Чатыр-Даг- Мраморная и Эмине Баир Хосар - красивейшие оборудованные пещеры мира.



Осмотр пещер проходит через специально оборудованные входы в сопровождении профессиональных спелеологов.



Подсветка, ступени, перила, асфальтированные дорожки позволяют туристам комфортно преодолеть маршрут, погрузившись в сказочный мир подземного царства. 4.8 5 отзывов

Наиля Ваш гид в Севастополе Групповая экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-18 человек Можно с детьми Да 2600 ₽ за человека

Описание экскурсии Гора Чатыр Даг - один из массивов центральной части Главной гряды Крымских гор. Именно здесь и находятся знаменитые пещеры Мраморная и Эмине Баир Хосар, которые по праву считаются одними из самых красивых в мире. 👌Пещера Мраморная - входит в пятерку самых известных пещер мира. Посетителей встречают огромные залы и обширные галереи, украшенные ажурными кальцитовыми натеками с причудливыми формами и редчайшими видами кристаллов. Пещера очень красива, богата и комфортна. Действительно, чувствуешь себя как во дворце. Даже если Вы не большой любитель подземных прогулок- посетите ее обязательно! Впечатления незабываемые. Продолжительность экскурсии 1 час. 👌Пещера Эмине-Баир-Хосар также прекрасна. Она отличается разнообразными кальцитовыми, окрашенными в разные цвета образованиями, поражающими великолепием и красотой. В ходе экскурсии вы опуститесь на 120 метров вглубь пещеры, увидите подземное озеро, галереи. залы и пещерные гроты, и, даже, скелет мамонтенка и других доисторических животных, найденных в пещере. Основной маршрут составляет порядка 700 метров и занимает около полутора часов. У вас есть возможность собственными глазами лицезреть самую красивую пещеру Европы по оценке спелеологов. 👌На спуске с горы Чатыр- Даг экскурсовод предложит Вам отдохнуть и пообедать в уютном кафе с восточной кухней. 👌Возвращение в Севастополь ориентировочно к 18 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Важная информация: Советы экскурсанту: 1. Приходить на посадку за 15 минут до начала экскурсии. 2. Зарегистрироваться на месте сбора и получить номер автобуса по вашему маршруту. 3. В стоимость экскурсионного билета не входит оплата за посещение музеев, заповедников, экскурсий по паркам; 4. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы; 5. Для посещения пещер Вам необходимо иметь теплую одежду (на входе в пещеру можно взять в аренду куртку) и закрытую обувь - в пещере низкая температура и высокая влажность. Общая продолжительность экскурсии 10 часов.

Экскурсия проходит по вторникам, пятницам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Лучше всего бронировать экскурсию за 10-12часов. Но, при наличии мест, можно приобрести экскурсионный билет в месте отправки. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещера Мраморная

Пещера Эмине-Баир-Хосар Что включено Трансфер по маршруту на экскурсионном транспорте с профессиональным водителем.

Автобус с кондиционером.

Экскурсионное обслуживание сертифицированным экскурсоводом. Что не входит в цену Питание

Покупка сувениров

Пещера Мраморная: 700р. (взрослый), 350 р. (детский, 5-12лет)

Где начинаем и завершаем? Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой зонт Завершение: Севастополь, пл. Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проходит по вторникам, пятницам и воскресеньям с 8.00 до 18.00. Лучше всего бронировать экскурсию за 10-12часов. Но, при наличии мест, можно приобрести экскурсионный билет в месте отправки. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.

1. Приходить на посадку за 15 минут до начала экскурсии

2. Зарегистрироваться на месте сбора и получить номер автобуса по вашему маршруту

3. В стоимость экскурсионного билета не входит оплата за посещение музеев, заповедников, экскурсий по паркам

4. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы

5. Для посещения пещер Вам необходимо иметь теплую одежду (на входе в пещеру можно взять в аренду куртку) и закрытую обувь - в пещере низкая температура и высокая влажность

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.