Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите Центральный городской холм, осмотрите две живописных бухты, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересных местах.



Узнаете об истории основания Севастополя, а также выдающихся личностях в истории города, среди которых Суворов, Екатерина II, Потемкин, Лазарев. 5 3 отзыва

Марина Ваш гид в Севастополе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека 5900 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Узнать Севастополь за 3 часа Мы посетим знаменитые места города и расскажем множество фактов, которые вы не услышите в обычной экскурсии. Мы увидим собор Петра и Павла, Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, Матросский бульвар. После этого мы спустимся на улицу Ленина, где нас ждет музей Черноморского флота, памятник Екатерине Великой, дом, в котором жила Анна Ахматова, мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов и аллея городов-героев. На площади Нахимова рассмотрим памятник знаменитому адмиралу, Графскую пристань, доедем до 11-й Береговой Батареи и посетим памятник окончания Гражданской войны 1918-20 годов, откуда виднеются руины древнегреческого города Херсонес. Мы покажем Мемориальное кладбище, проедем по всему Центральному городскому кольцу, любуясь цельным архитектурным ансамблем в стиле сталинского ампира.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Собор Петра и Павла

Владимирский собор - усыпальница адмиралов

Матросский бульвар

Музей Черноморского флота

Памятник Екатерине Великой

Дом, в котором жила Анна Ахматова

Мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов

Аллею городов-героев

Памятник Нахимову

Графскую пристань

11-ю Береговую Батарею

Мемориал окончания Гражданской войны 1918-20 годов

Руины Древнегреческого города Херсонес Что включено Услуги гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Посещение платных музеев и выставок Место начала и завершения? Площадь Суворова, (ул. Ленина, д. 50) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.