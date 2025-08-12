Вы посетите Центральный городской холм, осмотрите две живописных бухты, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересных местах.
Узнаете об истории основания Севастополя, а также выдающихся личностях в истории города, среди которых Суворов, Екатерина II, Потемкин, Лазарев.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииУзнать Севастополь за 3 часа Мы посетим знаменитые места города и расскажем множество фактов, которые вы не услышите в обычной экскурсии. Мы увидим собор Петра и Павла, Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, Матросский бульвар. После этого мы спустимся на улицу Ленина, где нас ждет музей Черноморского флота, памятник Екатерине Великой, дом, в котором жила Анна Ахматова, мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов и аллея городов-героев. На площади Нахимова рассмотрим памятник знаменитому адмиралу, Графскую пристань, доедем до 11-й Береговой Батареи и посетим памятник окончания Гражданской войны 1918-20 годов, откуда виднеются руины древнегреческого города Херсонес. Мы покажем Мемориальное кладбище, проедем по всему Центральному городскому кольцу, любуясь цельным архитектурным ансамблем в стиле сталинского ампира.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла
- Владимирский собор - усыпальница адмиралов
- Матросский бульвар
- Музей Черноморского флота
- Памятник Екатерине Великой
- Дом, в котором жила Анна Ахматова
- Мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов
- Аллею городов-героев
- Памятник Нахимову
- Графскую пристань
- 11-ю Береговую Батарею
- Мемориал окончания Гражданской войны 1918-20 годов
- Руины Древнегреческого города Херсонес
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Посещение платных музеев и выставок
Место начала и завершения?
Площадь Суворова, (ул. Ленина, д. 50)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
12 авг 2025
Профессиональные знания помноженные на любовь к родному городу, плюс тонкое, интеллектуальное чувство юмора - это формула экскурсии с Мариной и Юрием. Исторические факты и современность, особенности мировоззрения жителей Севастополя как
В
Владимир
27 июл 2025
Замечательная семейная пара Юрий и Марина, любящие свой Севастополь, и знающие его историю. Показали нам все самые главные достопримечательности и уникальные места, которые мы сами бы не нашли да и
С
Сергей
12 июл 2025
Все что хотели увидели, было очень интересно, гиды на высоте.
Входит в следующие категории Севастополя
