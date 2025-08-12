Мои заказы

Севастополь на машине: обзорная экскурсия

Севастополь на машине
Вы посетите Центральный городской холм, осмотрите две живописных бухты, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересных местах.

Узнаете об истории основания Севастополя, а также выдающихся личностях в истории города, среди которых Суворов, Екатерина II, Потемкин, Лазарев.
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Узнать Севастополь за 3 часа Мы посетим знаменитые места города и расскажем множество фактов, которые вы не услышите в обычной экскурсии. Мы увидим собор Петра и Павла, Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, Матросский бульвар. После этого мы спустимся на улицу Ленина, где нас ждет музей Черноморского флота, памятник Екатерине Великой, дом, в котором жила Анна Ахматова, мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов и аллея городов-героев. На площади Нахимова рассмотрим памятник знаменитому адмиралу, Графскую пристань, доедем до 11-й Береговой Батареи и посетим памятник окончания Гражданской войны 1918-20 годов, откуда виднеются руины древнегреческого города Херсонес. Мы покажем Мемориальное кладбище, проедем по всему Центральному городскому кольцу, любуясь цельным архитектурным ансамблем в стиле сталинского ампира.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Петра и Павла
  • Владимирский собор - усыпальница адмиралов
  • Матросский бульвар
  • Музей Черноморского флота
  • Памятник Екатерине Великой
  • Дом, в котором жила Анна Ахматова
  • Мемориал Второй обороны Севастополя 1941-42 годов
  • Аллею городов-героев
  • Памятник Нахимову
  • Графскую пристань
  • 11-ю Береговую Батарею
  • Мемориал окончания Гражданской войны 1918-20 годов
  • Руины Древнегреческого города Херсонес
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Посещение платных музеев и выставок
Место начала и завершения?
Площадь Суворова, (ул. Ленина, д. 50)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
12 авг 2025
Профессиональные знания помноженные на любовь к родному городу, плюс тонкое, интеллектуальное чувство юмора - это формула экскурсии с Мариной и Юрием. Исторические факты и современность, особенности мировоззрения жителей Севастополя как
читать дальше

города-крепости, человеческие судьбы, великие адмиралы и безимянные защитники очень гармонично складываются в целостное представление. И самое важное, что все увиденное и услышанное запускает внутренние процессы, мы ещё несколько дней были под впечатлением от экскурсии, от Севастополя. Пересмотрели фильмы рекомендованные Мариной и Юрием, обсуждали и пытались разобраться глубже в некоторых событиях. Экскурсия по Севастополю стала одним из самых ярких событий нашего путешествия по Крыму. Сердечная благодарность. С уважением.

В
Владимир
27 июл 2025
Замечательная семейная пара Юрий и Марина, любящие свой Севастополь, и знающие его историю. Показали нам все самые главные достопримечательности и уникальные места, которые мы сами бы не нашли да и
читать дальше

не знали об их существовании. рассказали о них и интересных фактах из истории и современной жизни Севастополя. Вся экскурсия переплеталась с историей города, от основания до современности. Без экскурсии наше знакомство с городом заняло бы больше времени, а наши прогулки были гораздо менее познавательными.
Спасибо Вам, Юрий и Марина за столь интересный рассказ об истории вашего города.

С
Сергей
12 июл 2025
Все что хотели увидели, было очень интересно, гиды на высоте.

Входит в следующие категории Севастополя

