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программе у этой группы, но Гид попросила водителя нас вдвоём подвезти к месту проведения дегустации. Дегустацию нам нормально не провели, но это уже на совести самого места. Неурядицу устранили выдачей двух бутылочек вина прямо со склада магазина Массандры. Водитель нас подождал, отвёз обратно в Ялту и высадил где мы попросили. Все в целом очень понравилось, очень интересно было. Спасибо гиду Виктории и водителю Владимиру!