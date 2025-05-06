Не пропустите этот двойной экскурсионный тур! Увлекательная пешеходная экскурсия по центру Севастополя и экскурсия на прогулочном комфортабельном катере по двум бухтам: Севастопольской и Артиллерийской, с рассказом и показом всего самого интересного со стороны моря. Это первое и быстрое знакомство с городом и Черноморским флотом Будет очень интересно. До встречи на экскурсии!
Описание экскурсии
Туристическая фирма «Зебра-тур» рекомендует эту не длительную экскурсию с осмотром главных достопримечательностей города прямо в его сердце — центральной части. Буквально через 1 час 20 минут будут первые и самые яркие впечатления о городе и Черноморском флоте!
Что вас ждет
Вас ждет незабываемая прогулка с сертифицированным гидом по самым интересным и основными достопримечательностям центра города. Во время экскурсии мы осмотрим Графскую пристань, часть Приморского бульвара, Мост для всех влюбленных, памятник Затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову, Казарскому (бригу «Меркурий») и много других запоминающихся мест. Продолжит экскурсию увлекательная морская прогулка на экскурсионном катере, где со стороны моря отлично просматриваются Константиновский и Михайловский равелины, мыс Кордон, Морские ворота Севастополя, виды на золотые купола Херсонеса Таврического и памятник Затопленным кораблям. Важная информация:
- Экскурсия состоится при любой погоде.
- Пенсионеры, ветераны СВО, многодетные семьи относятся к льготной категории туристов.
- Возрастных ограничений нет.
- Перед экскурсией необходимо пройти регистрацию у менеджера на месте встречи. Пожалуйста, подойдите заранее.
Ежедневно в 11: 00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова
- Памятник П.С. Нахимову
- Солнечные часы
- Графская пристань
- Приморский бульвар
- Памятник Затопленным Кораблям
- Артиллерийская бухта
- Севастопольская бухта
- Мост для влюбленных
- Корниловский и Михайловский бастионы
- Памятник Казарскому
- Морские ворота Севастополя
Что включено
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Экскурсия по всему маршруту
Что не входит в цену
- Прогулка на катере - 1000 р. /взрослый, 800 р. /детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11: 00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Пенсионеры, ветераны СВО, многодетные семьи относятся к льготной категории туристов
- Возрастных ограничений нет
- Перед экскурсией необходимо пройти регистрацию у менеджера на месте встречи. Пожалуйста, подойдите заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательный экскурсовод Нелли Юрьевна очень подробно, с такой любовью к родному городу рассказала о главных достопримечательностях Севастополя. Впечатлили умение держать интерес публики, грамотная речь, глубокие знания истории и не только Севастополя. Очень понравилась прогулка по Приморскому бульвару, весь в зелени и цвету. И, конечно же, морская прогулка. Спасибо за возможность познакомиться с городом - героем Севастополем!
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А
Отличная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Очень интересный экскурсовод Татьяна, очень неравнодушна я к судьбе Севастополя! Рекомендую эту экскурсию, после неё можно ещё погулять по вечернему городу
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Л
Были с сыном гостями города, остались очень довольны экскурсией, буду рекомендовать своим знакомым!
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И
Понравилось все: прогулка на пароме, катере, интересный рассказ про историю Севастополя.
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Л
Спасибо, экскурсия интересная! Экскурсовод - настоящий профессионал!
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Н
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