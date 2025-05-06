Туристическая фирма «Зебра-тур» рекомендует эту не длительную экскурсию с осмотром главных достопримечательностей города прямо в его сердце — центральной части. Буквально через 1 час 20 минут будут первые и самые яркие впечатления о городе и Черноморском флоте!

Что вас ждет

Вас ждет незабываемая прогулка с сертифицированным гидом по самым интересным и основными достопримечательностям центра города. Во время экскурсии мы осмотрим Графскую пристань, часть Приморского бульвара, Мост для всех влюбленных, памятник Затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову, Казарскому (бригу «Меркурий») и много других запоминающихся мест. Продолжит экскурсию увлекательная морская прогулка на экскурсионном катере, где со стороны моря отлично просматриваются Константиновский и Михайловский равелины, мыс Кордон, Морские ворота Севастополя, виды на золотые купола Херсонеса Таврического и памятник Затопленным кораблям. Важная информация: