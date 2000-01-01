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Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»

5
10 отзывов
Морчека Т.
Морчека Т. – Гид из Севастополя
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»

Что вы увидите

  • Южный берег Крыма (от мыса Айя до мыса Сарыч)
  • Вершина Ильяс-Кая
  • Храм Солнца
  • Горная виа феррата
Наша компания профессиональных альпинистов предлагает различные варианты восхождений по виа ферратам в севастопольской зоне Южного берега Крыма. Именно мы были авторами идеи создания комплекса виа феррат на горе Ильяс-Кая, а в 2018-2019 годах стали исполнителями этого проекта. Руками наших гидов был создан этот маршрут. Во время восхождения они расскажут о нем многое, о чем не знает никто лучше нас. Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате. Этот формат включает в себя прохождение участков Г-Д-Е и позволит насладиться прекрасными видами, которые открываются с высоты на мыс Сарыч, бухту Ласпи и урочище Батилиман. К конечной точке – вершине Деликли-Бурун – путь будет лежать через горизонтальные и вертикальные участки виа ферраты, через пешеходные лесные тропы и красивые 🤩 естественные гроты. Это восхождение доступно даже детям старше 9-10 лет. Длина маршрута 1400 метров.
Виа феррата (в переводе с итальянского языка via ferrata – «тропа из железа») – это альпинистский термин, который обозначает скальный маршрут, оборудованный стальным канатом, скобами и упорами для ног и рук. В отличие от альпинистских и скалолазных маршрутов, виа феррата в Крыму доступна практическому каждому, независимо от возраста, уровня физической подготовки и опыта нахождения в горах ⛰️. Вам будет предоставлен полный комплект специального снаряжения для прохождения виа феррат: самостраховка («ферратный сет» с амортизатором рывка, соответствующий стандарту EN 958:2017), скалолазная обвязка и каска фирмы Petzl.
Что входит
  • Сертифицированное снаряжение
  • Работа профессионального гида
  • Рассказ о создании виа ферраты
  • Посещение Храма солнца (по желанию)
Что не входит
  • Трансфер (возможен по договоренности, от 800 рублей)
  • Еда и напитки (возможно сопровождение кейтеринга, от 5000 рублей)
  • Услуги фотографа (от 2000 рублей)
Начало и место завершения
🚩 Остановка «Ласпи»
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»
Виа феррата на Ильяс-Кая формат «Легкий»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Морчека Т.
Морчека Т.
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10 отзывов оставили туристы

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