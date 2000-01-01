Наша компания профессиональных альпинистов предлагает различные варианты восхождений по виа ферратам в севастопольской зоне Южного берега Крыма. Именно мы были авторами идеи создания комплекса виа феррат на горе Ильяс-Кая, а в 2018-2019 годах стали исполнителями этого проекта. Руками наших гидов был создан этот маршрут. Во время восхождения они расскажут о нем многое, о чем не знает никто лучше нас. Наша компания предлагает различные варианты восхождения на гору Ильяс-Кая по виа феррате. Этот формат включает в себя прохождение участков Г-Д-Е и позволит насладиться прекрасными видами, которые открываются с высоты на мыс Сарыч, бухту Ласпи и урочище Батилиман. К конечной точке – вершине Деликли-Бурун – путь будет лежать через горизонтальные и вертикальные участки виа ферраты, через пешеходные лесные тропы и красивые 🤩 естественные гроты. Это восхождение доступно даже детям старше 9-10 лет. Длина маршрута 1400 метров.

Виа феррата (в переводе с итальянского языка via ferrata – «тропа из железа») – это альпинистский термин, который обозначает скальный маршрут, оборудованный стальным канатом, скобами и упорами для ног и рук. В отличие от альпинистских и скалолазных маршрутов, виа феррата в Крыму доступна практическому каждому, независимо от возраста, уровня физической подготовки и опыта нахождения в горах ⛰️. Вам будет предоставлен полный комплект специального снаряжения для прохождения виа феррат: самостраховка («ферратный сет» с амортизатором рывка, соответствующий стандарту EN 958:2017), скалолазная обвязка и каска фирмы Petzl.