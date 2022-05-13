Погулять по живописным уголкам Крыма верхом на лошадях, подняться на внедорожнике к пещерному монастырю Челтер-Мармара и пройтись по улицам средневекового города Эски-Кермен. Всё это можно успеть за один день во время незабываемого путешествия в горы.

Мы начнем путешествие в живописной долине Кара-Коба. По желанию гостей заедем на одну из лучших конных ферм Крыма, где можно будет арендовать лошадей для прогулки по долине. Через луга, миндалевые сады и можжевелово-сосновый крымский лес поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на долину.

После на внедорожнике отправимся в средневековый пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вы узнаете историю этого удивительного места, увидите самый большой действующий пещерный храм в Крыму, а также откроете тайну возрождения древней святыни.

Насладившись видами на горы и долину, чистым воздухом, наполненным ароматами лечебных крымских трав, мы отправимся в средневековый город-крепость Эски-Кермен. Вы узнаете в чём уникальность древнего города, пройдете по улочкам, на которых до сих пор сохранились следы средневековых колесниц, увидите впечатляющие пещерные постройки, старинные фрески, побываете на местах съемок культового фильма "9 рота".