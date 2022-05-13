Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка

Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Кара-Коба
  • Средневековый пещерный монастырь Челтер-Мармара
  • Средневековый город-крепость Эски-Кермен
Погулять по живописным уголкам Крыма верхом на лошадях, подняться на внедорожнике к пещерному монастырю Челтер-Мармара и пройтись по улицам средневекового города Эски-Кермен. Всё это можно успеть за один день во время незабываемого путешествия в горы.
Мы начнем путешествие в живописной долине Кара-Коба. По желанию гостей заедем на одну из лучших конных ферм Крыма, где можно будет арендовать лошадей для прогулки по долине. Через луга, миндалевые сады и можжевелово-сосновый крымский лес поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на долину.
После на внедорожнике отправимся в средневековый пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вы узнаете историю этого удивительного места, увидите самый большой действующий пещерный храм в Крыму, а также откроете тайну возрождения древней святыни.
Насладившись видами на горы и долину, чистым воздухом, наполненным ароматами лечебных крымских трав, мы отправимся в средневековый город-крепость Эски-Кермен. Вы узнаете в чём уникальность древнего города, пройдете по улочкам, на которых до сих пор сохранились следы средневековых колесниц, увидите впечатляющие пещерные постройки, старинные фрески, побываете на местах съемок культового фильма "9 рота".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида по всему маршруту
  • Передвижение на комфортабельном внедорожнике с кондиционером
  • Возможность зарядить мобильный телефон
  • Детские кресла по запросу
Что не входит
  • Вход в город-крепость Эски-Кермен оплачиваются отдельно — 100 руб. /взрослого, 50 руб. /пенсионера, дети до 14 лет бесплатно.
  • По желанию конная прогулка с инструктором — от 1500 до 2500 руб. /человека, в зависимости от длительности путешествия
Место начала и завершения?
пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 10.00

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