Мои заказы

Экскурсии в Воронцовский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронцовский дворец» в Севастополе, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Дворцовый берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта
Пешая
На автобусе
9 часов
-
10%
40 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дворцовый берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2430 ₽2700 ₽ за человека
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
10 часов
116 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500 ₽ за человека
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Пешая
3 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
Сегодня в 16:00
1200 ₽ за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо и морская прогулка
На автобусе
На теплоходе
11 часов
-
10%
7 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Россия, Севастополь, улица Ленина
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2520 ₽2800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Воронцовский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Дворцовый берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта;
  2. Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту;
  3. Вечерний Севастополь и морская прогулка;
  4. Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо и морская прогулка.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Новый Херсонес;
  10. Чуфут-Кале.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Воронцовский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 2500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год по теме «Воронцовский дворец», 190 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август