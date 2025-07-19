Описание экскурсииЭто экскурсия - релакс. Мы отправимся в путешествие по самым красивым местам Южного берега Севастополя и будем наслаждаться прекрасными видами. Здесь можно узнать много историй и легенд, сделать шикарные фотографии и просто отдохнуть, любуясь видами гор и моря, а также уникальными творениями рук человеческих. Мы увидим овеянный тайнами мыс Фиолент и средневековый монастырь, посетим Форосский парк и храм на скале, полюбуемся бухтой Ласпи и посетим уникальную древнюю пещеру.
Начало экскурсии с 9-00 до 10-30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Фиолент
- Форосский парк
- Форосский храм
- Байдарские ворота
- Бухта Ласпи
- Скельская пещера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии с 9-00 до 10-30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Анна
19 июл 2025
Экскурсия понравилась и ребёнку 15 лет и маме 72 лет. Увидели самые красивые виды, узнали много интересного. Насыщенная экскурсия. Спасибо!
