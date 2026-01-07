Водная прогулка
Форосское царство и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг с 8:30
2600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные окрестности Севастополя
Начало: Севастополь, пл. Нахимова
Расписание: Начало экскурсии с 9-00 до 10-30
12 825 ₽
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Древняя Евпатория и «Розовое озеро»
Начало: ✅пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 8ч. 00мин.
3300 ₽ за человека
-
7%
Групповая
до 18 чел.
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: понедельник, четверг в 8-30
2464.50 ₽
2650 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 января 2026Хочется отметить прекрасную организацию экскурсии, пунктуальность Светланы. Все, что планировали, все успели без лишней суеты. Вся экскурсия сопровождается рассказом о окружающих местах. Машина хоть и маленькая, но очень комфортная. Благодарим Светлану за прекрасные места и интересный рассказ!)
- ААнна19 июля 2025Экскурсия понравилась и ребёнку 15 лет и маме 72 лет. Увидели самые красивые виды, узнали много интересного. Насыщенная экскурсия. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Скельская пещера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Скельская пещера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2400 до 12 825 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Севастополе на 2026 год по теме «Скельская пещера», 6 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май