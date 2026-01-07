Сейчас в Севастополе в категории "Скельская пещера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2400 до 12 825 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5