Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
«Дополнительно будет возможность взять в аренду квадроциклы (летом) или, в зимнее время, покататься на лыжах, санках, тюбинге»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
67 000 ₽ за человека
Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
«По желанию будет возможность арендовать квадроцикл и прокатиться по окрестностям (аренда техники оплачивается отдельно)»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
95 500 ₽ за человека
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Возможность прокатиться* на квадроциклах»
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
109 700 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Возможность прокатиться* на квадроциклах»
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
80 600 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Возможность прокатиться* на квадроциклах»
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
69 600 ₽ за человека
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
«Возможность прокатиться* на квадроциклах»
30 сен в 10:00
3 окт в 10:00
92 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «На квадроциклах»
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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
- Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске;
- Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру;
- Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска;
- Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие;
- Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие.
Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2026
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