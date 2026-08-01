Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города

Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...

«Проведём время на природе, устроим пикник, отдохнём и насладимся спокойствием северного берега»