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38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»

Mihail E.
Mihail E. – Гид из Смоленска
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»

Что вы увидите

  • Площадь Победы
  • Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
  • Шеинов бастион
  • памятник Николая Крыленко
  • техникум связи (бывшая синагога)
  • восточный участок крепостной стены
  • Башня Никольские ворота
  • Авраамиевский монастырь
  • крепостной ров
  • Башня Авраамиевские ворота
  • Башня Орел
  • Башня Веселуха
  • Башня Позднякова
  • Ул. Соболева
  • Красная Башня
  • Успенский собор
  • Пятницкая башня
  • Набережная Днепра
  • Памятник Князю Владимиру
  • ул. Бакунина
  • Лютеранское кладбище
  • Бывший городок льнокомбината
  • Место расположения Коломинской (Шеиновой) башни
  • Лопатинский сад
  • Королевский бастион
  • Памятник солдатам Софийского полка
  • Памятник Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
  • Площадь Ленина
  • Сад Блонье
  • Памятник "Олень"
  • Памятник Глинке
  • Филармония
  • Художественная Галерея
  • Мэрия
  • Громовая башня
  • Памятник зодчему крепостной стены Федору Коню
  • Сквер памяти героев и Вечный огонь
  • Памятник с орлами
  • Памятник Алексадру Твардовскому и Василию Теркину
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории 📖. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.
Программа
Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.
Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.
Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.
В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.
«Когда еще не было русской державы,
Дымились костры на заре,
И прежде чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.. »
Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с).
Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, по желанию — частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Начало
🚩 Памятник освободителям Смоленска, пл. Победы, 1
Место завершения
🏁 Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, площадь Победы
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»
38 башен Смоленска – «ожерелья всея Руси»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Mihail E.
Mihail E.
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