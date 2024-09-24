Мои заказы

Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»

Погрузитесь в атмосферу древнего города: экскурсия по Смоленской крепости
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории.

Мы пройдем
читать дальшеуменьшить

по периметру крепостной стены (около 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением, с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.

4
1 отзыв
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»

Описание экскурсии

Что вас ждет: Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения. Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года. Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины. В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны. Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. «Когда еще не было русской державы, Дымились костры на заре, И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. .» Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с). Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, по желанию, частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Победы
  • Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
  • Шеинов бастион
  • Памятник Николая Крыленко
  • Техникум связи (бывшая синагога)
  • Восточный участок крепостной стены
  • Башня Никольские ворота
  • Авраамиевский монастырь
  • Крепостной ров
  • Башня Авраамиевские ворота
  • Башня Орел
  • Башня Веселуха
  • Башня Позднякова
  • Ул. Соболева
  • Красная Башня
  • Успенский собор
  • Пятницкая башня
  • Набережная Днепра
  • Памятник Князю Владимиру
  • Ул. Бакунина
  • Лютеранское кладбище
  • Бывший городок льнокомбината
  • Место расположения Коломинской (Шеиновой) башни
  • Лопатинский сад
  • Королевский бастион
  • Памятник солдатам Софийского полка
  • Памятник Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
  • Площадь Ленина
  • Сад Блонье
  • Памятник «Олень»
  • Памятник Глинке
  • Филармония
  • Художественная Галерея
  • Мэрия
  • Громовая башня
  • Памятник зодчему крепостной стены Федору Коню
  • Сквер памяти героев и Вечный огонь
  • Памятник с орлами
  • Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник освободителям Смоленска, пл. Победы,1
Завершение: Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • По желанию
  • Частично можно задействовать транспорт
  • Но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными
  • Часть маршрута проходит по пересеченной местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
М
Экскурсовод Ярослав.
Показал и рассказал не только про ожерелье России, но и про центральные места города.
Экскурсия понравилась.
Получили рекомендации по кафе;дню города - куда сходить, на что обратить внимание; где встречать рассветы
читать дальшеуменьшить

и закаты.
Экскурсовод много знает.
Непринужденное общение.
Из минусов:
Экскурсовод постоянно курит.
Не хватает микрофона, т. к. при переходе между локациями слышно только одному, тому кто идёт рядом.
Не хватило организационных моментов, таких как возможности удобно расположить экскурсантов в зоне остановок и использования например лавочек и т. п. при их наличии и свободных мест.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии на «Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»»

Погружение в историю Смоленска (в группе)
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнайте о героическом прошлом Смоленска, прогуливаясь по его улицам и паркам. Откройте для себя тайны крепостной стены и величие Успенского собора
Начало: На площади Победы
15 авг в 09:30
16 авг в 14:00
900 ₽ за человека
Смоленск и Польша
2.5 часа
146 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
2400 ₽ за человека
Вечерний Смоленск
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Смоленск
Прогулка по вечернему Смоленску откроет вам исторические тайны и красоту его огней. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Завтра в 19:00
9 авг в 19:00
от 4900 ₽ за всё до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
11 авг в 20:00
12 авг в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске
14 000 ₽ за экскурсию