Что вас ждет: Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения. Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года. Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины. В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны. Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. «Когда еще не было русской державы, Дымились костры на заре, И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. .» Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с). Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, по желанию, частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.