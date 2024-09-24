38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории.
Мы пройдем
Мы пройдем
Описание экскурсии
Что вас ждет: Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения. Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года. Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины. В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны. Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. «Когда еще не было русской державы, Дымились костры на заре, И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. .» Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с). Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, по желанию, частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска
- Шеинов бастион
- Памятник Николая Крыленко
- Техникум связи (бывшая синагога)
- Восточный участок крепостной стены
- Башня Никольские ворота
- Авраамиевский монастырь
- Крепостной ров
- Башня Авраамиевские ворота
- Башня Орел
- Башня Веселуха
- Башня Позднякова
- Ул. Соболева
- Красная Башня
- Успенский собор
- Пятницкая башня
- Набережная Днепра
- Памятник Князю Владимиру
- Ул. Бакунина
- Лютеранское кладбище
- Бывший городок льнокомбината
- Место расположения Коломинской (Шеиновой) башни
- Лопатинский сад
- Королевский бастион
- Памятник солдатам Софийского полка
- Памятник Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
- Площадь Ленина
- Сад Блонье
- Памятник «Олень»
- Памятник Глинке
- Филармония
- Художественная Галерея
- Мэрия
- Громовая башня
- Памятник зодчему крепостной стены Федору Коню
- Сквер памяти героев и Вечный огонь
- Памятник с орлами
- Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник освободителям Смоленска, пл. Победы,1
Завершение: Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- По желанию
- Частично можно задействовать транспорт
- Но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными
- Часть маршрута проходит по пересеченной местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсовод Ярослав.
Показал и рассказал не только про ожерелье России, но и про центральные места города.
Экскурсия понравилась.
Получили рекомендации по кафе;дню города - куда сходить, на что обратить внимание; где встречать рассветы
Показал и рассказал не только про ожерелье России, но и про центральные места города.
Экскурсия понравилась.
Получили рекомендации по кафе;дню города - куда сходить, на что обратить внимание; где встречать рассветы
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