38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории 📖. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.

Программа

Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.

Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.

Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.

В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.

«Когда еще не было русской державы,

Дымились костры на заре,

И прежде чем встали московские главы,

Смоленск возвели на Днепре.. »

Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с).

Приглашаю вас на одну из самых насыщенных экскурсий по Смоленску.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, по желанию — частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.