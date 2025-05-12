Мои заказы

Активный отдых в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Смоленске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Смоленск в деталях - авторская экскурсия с изучением городских «артефактов»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск в деталях - авторская экскурсия с изучением городских «артефактов»
Начало: Сбербанк (ул. Коммунистическая, 8/5)
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
Начало: Памятник освободителям Смоленска, пл. Победы,1
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
В гости к «Черному шаману»: загадки Пригорского и легенды Богородицкого
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
В гости к «Черному шаману»: загадки Пригорского и легенды Богородицкого
Начало: Смоленск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в дневное время
5900 ₽ за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 мая 2025
    Смоленск в деталях - авторская экскурсия с изучением городских «артефактов»
    Очень интересная экскурсия, понравилась и нам с мужем, и дочери 13 лет. Искали что-то нетривиальное, и были не разочарованы. Большое
    читать дальше

    спасибо замечательному экскурсоводу Виктору за увлекательный рассказ, действительно показал нам детали, которые мы сами никогда бы не заметили. Советую всем, особенно тем, кто ищет что-то, чего не прочитать в Википедии.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Смоленск в деталях - авторская экскурсия с изучением городских «артефактов»
  2. Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
  3. В гости к «Черному шаману»: загадки Пригорского и легенды Богородицкого
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Смоленская Крепость
  2. Лопатинский сад
  3. сквер Памяти Героев
  4. Соборная гора
  5. Самое главное
  6. Памятник Твардовскому и Тёркину
  7. Памятник Глинке
  8. Блонье
  9. Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
  10. Королевский бастион
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2026 год по теме «Активный отдых», 2 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль