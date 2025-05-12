Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск в деталях - авторская экскурсия с изучением городских «артефактов»
Начало: Сбербанк (ул. Коммунистическая, 8/5)
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по 38 башням Смоленска «Ожерелья всея Руси»
Начало: Памятник освободителям Смоленска, пл. Победы,1
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
В гости к «Черному шаману»: загадки Пригорского и легенды Богородицкого
Начало: Смоленск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в дневное время
5900 ₽ за всё до 16 чел.
