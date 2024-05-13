Приглашаю на прогулку по улицам, площадям и паркам с акцентом на героическую историю города. Я расскажу, зачем построили крепостную стену, как Кутузов получил звание князя и почему Успенский собор строили почти целый век. Вы услышите о малоизвестных приключениях Тёркина и подвигах Егорова. А ещё выясните, почему у смоленского Ленина столь нетипичная форма.

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Ваш гид в Смоленске

Виктор Ваш гид в Смоленске

Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепостная стена — оборонительное сооружение, построенное в 17 веке, визитная карточка города. Я познакомлю вас с видами башен, ярусами ведения боя и тактическими особенностями.

Памятник Твардовскому и Тёркину — уникальная скульптурная композиция, где лицом к лицу запечатлены писатель и придуманный им персонаж.

Успенский кафедральный собор — величественный храм с деревянным иконостасом в 31 метр и плащаницей, которую вышила тётка Иоанна Грозного.

Сквер Памяти Героев и могила Михаила Егорова, стараниями которого 9 мая 1945 года над Рейхстагом было установлено знамя Победы.

Земляная крепость-звезда — оборонительное сооружение 17 века, которое в дальнейшем превратилось в тюрьму.

Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» — образное изображение Отечественной войны, которое в народе называют памятником с орлами.

Сад Блонье — прекрасный парк, где расположился первый в мире памятник Михаилу Глинке и трофейная скульптура оленя, привезённая из германских земель.

Лопатинский сад — главный парк города с богатой историей и множеством достопримечательностей.

Площадь Ленина с помпезным Домом Советов, Лениным из гранитных блоков и аркой с наградами города.

Пешеходная улица Ленина — смоленский Арбат с балкончиком Папанова и милиционером-купидоном.

Организационные детали

Женщинам для посещения собора нужны платки.