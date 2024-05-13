Погружение в историю Смоленска (в группе)

Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Приглашаю на прогулку по улицам, площадям и паркам с акцентом на героическую историю города.

Я расскажу, зачем построили крепостную стену, как Кутузов получил звание князя и почему Успенский собор строили почти целый век. Вы услышите о малоизвестных приключениях Тёркина и подвигах Егорова. А ещё выясните, почему у смоленского Ленина столь нетипичная форма.
5
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепостная стена — оборонительное сооружение, построенное в 17 веке, визитная карточка города. Я познакомлю вас с видами башен, ярусами ведения боя и тактическими особенностями.

Памятник Твардовскому и Тёркину — уникальная скульптурная композиция, где лицом к лицу запечатлены писатель и придуманный им персонаж.

Успенский кафедральный собор — величественный храм с деревянным иконостасом в 31 метр и плащаницей, которую вышила тётка Иоанна Грозного.

Сквер Памяти Героев и могила Михаила Егорова, стараниями которого 9 мая 1945 года над Рейхстагом было установлено знамя Победы.

Земляная крепость-звезда — оборонительное сооружение 17 века, которое в дальнейшем превратилось в тюрьму.

Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» — образное изображение Отечественной войны, которое в народе называют памятником с орлами.

Сад Блонье — прекрасный парк, где расположился первый в мире памятник Михаилу Глинке и трофейная скульптура оленя, привезённая из германских земель.

Лопатинский сад — главный парк города с богатой историей и множеством достопримечательностей.

Площадь Ленина с помпезным Домом Советов, Лениным из гранитных блоков и аркой с наградами города.

Пешеходная улица Ленина — смоленский Арбат с балкончиком Папанова и милиционером-купидоном.

Организационные детали

Женщинам для посещения собора нужны платки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 12 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
13 мая 2024
Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
И
13 мая 2024
Как только приехали в город, сразу взяли экскурсию.
Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов.
Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора.
Спасибо, большое!

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