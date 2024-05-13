Я расскажу, зачем построили крепостную стену, как Кутузов получил звание князя и почему Успенский собор строили почти целый век. Вы услышите о малоизвестных приключениях Тёркина и подвигах Егорова. А ещё выясните, почему у смоленского Ленина столь нетипичная форма.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепостная стена — оборонительное сооружение, построенное в 17 веке, визитная карточка города. Я познакомлю вас с видами башен, ярусами ведения боя и тактическими особенностями.
Памятник Твардовскому и Тёркину — уникальная скульптурная композиция, где лицом к лицу запечатлены писатель и придуманный им персонаж.
Успенский кафедральный собор — величественный храм с деревянным иконостасом в 31 метр и плащаницей, которую вышила тётка Иоанна Грозного.
Сквер Памяти Героев и могила Михаила Егорова, стараниями которого 9 мая 1945 года над Рейхстагом было установлено знамя Победы.
Земляная крепость-звезда — оборонительное сооружение 17 века, которое в дальнейшем превратилось в тюрьму.
Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» — образное изображение Отечественной войны, которое в народе называют памятником с орлами.
Сад Блонье — прекрасный парк, где расположился первый в мире памятник Михаилу Глинке и трофейная скульптура оленя, привезённая из германских земель.
Лопатинский сад — главный парк города с богатой историей и множеством достопримечательностей.
Площадь Ленина с помпезным Домом Советов, Лениным из гранитных блоков и аркой с наградами города.
Пешеходная улица Ленина — смоленский Арбат с балкончиком Папанова и милиционером-купидоном.
Организационные детали
Женщинам для посещения собора нужны платки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов.
Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора.
Спасибо, большое!