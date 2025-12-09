Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: разгадка тайн, средневековые башни и символы города. Увлекательное приключение для детей и взрослых
Начало: Сад им. Глинки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест по Смоленску «В поисках ангелов-волшебников»
Научиться замечать городские детали и найти маленьких сказочных жителей
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
