Что вы увидите
- Площадь Победы
- Площадь Ленина
- Сад Блонье
- Смоленская крепость
- Королевский бастион
- Лопатинский сад
- Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
- Сквер памяти героев
- Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину
- Памятник М. И. Глинке
- Собор Успения Пресвятой Богородицы
Один из древнейших русских городов
Вместе с вами мы прикоснёмся к истории 📖 «Ожерелья всея Руси» — крепостной стене, которая с начала XVII века стоит на защите западных рубежей страны.
Познакомимся со знаковыми местам города, увидим красоту парков 🌳 и скверов. И разумеется посетим уникальный храм — Собор Успения Пресвятой Богородицы.
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По согласованию с гидом
Место завершения
🏁 Соборный холм
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Д.
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Александр Д. проводит ещё 2 экскурсии
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