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Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)

Александр Д.
Александр Д. – Гид из Смоленска
Мы познакомимся с городом, где заканчивается Россия и начинается Европа.

Узнаем как преображался Смоленск на протяжении двенадцати веков, и как на это повлияли мужество и героизм его защитников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)

Что вы увидите

  • Площадь Победы
  • Площадь Ленина
  • Сад Блонье
  • Смоленская крепость
  • Королевский бастион
  • Лопатинский сад
  • Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
  • Сквер памяти героев
  • Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину
  • Памятник М. И. Глинке
  • Собор Успения Пресвятой Богородицы
Один из древнейших русских городов
Вместе с вами мы прикоснёмся к истории 📖 «Ожерелья всея Руси» — крепостной стене, которая с начала XVII века стоит на защите западных рубежей страны.
Познакомимся со знаковыми местам города, увидим красоту парков 🌳 и скверов. И разумеется посетим уникальный храм — Собор Успения Пресвятой Богородицы.
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По согласованию с гидом
Место завершения
🏁 Соборный холм
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)
Город–щит, город–ключ к сердцу России (обзорная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Д.
Александр Д.
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