Один из древнейших русских городов

Вместе с вами мы прикоснёмся к истории 📖 «Ожерелья всея Руси» — крепостной стене, которая с начала XVII века стоит на защите западных рубежей страны.

Познакомимся со знаковыми местам города, увидим красоту парков 🌳 и скверов. И разумеется посетим уникальный храм — Собор Успения Пресвятой Богородицы.

Важная информация

При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.