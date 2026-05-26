«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас прогуляться по историческим улицам Смоленска — одного из древнейших городов Руси.



Вас ждут старинные монастыри, живописный Лопатинский парк, центральная площадь Победы и крупнейший собор в стране.



Со мной вы познакомитесь с историей города, узнаете о пути «из варяг в греки» и почему в Смоленске нет кремля. 5 4 отзыва

Михаил Ваш гид в Смоленске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Индивидуальная пешеходная экскурсия по Смоленску. Что вы получите от экскурсии? Вы узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства, вы прогуляетесь по древним улицам, которые видели сотни ключевых исторических событий, вам представится уникальная возможность всей душой полюбить город, в котором вы еще никогда не были. В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны. «Когда еще не было русской державы, Дымились костры на заре, И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. .» Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с). Организационные детали Экскурсия пешеходная, транспортное обслуживание - за отдельную плату. Часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь. Почему стоит приехать в Смоленск? Смоленск - это один из древнейших городов Руси, который старше большинства из самых популярных старых городов нашей страны. Смоленск, а точнее его пригород Гнёздово – ключевой пункт на древнем пути «из варяг в греки», одном из ключевых трансевропейских торговых маршрутов на момент образования древнерусского государства. Более 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов хранят тайны зарождения Руси. Здесь была обнаружена древнейшая русская надпись в истории, здесь исследователи отмечают самую большую в нашей стране концентрацию больших курганов Древней Руси, то есть захоронений важных политических деятелей уровня Рюрика или Олега – основателей государства. В Смоленске сохранилось сразу три памятника домонгольской архитектуры, три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа. Место нахождения остатков оснований еще порядка 20 храмов устанавливается. Одна из основных достопримечательностей Смоленска - крепостная стена, построенная на рубеже XVI-XVII веков, которая является одной из самых протяженных в мире. Она сыграла важную роль в защите Москвы от польско-литовских интервентов в начале XVII века, а в последние годы вдохновляет писателей и режиссеров на создание художественных произведений. Великолепный Успенский собор – один из крупнейших в России, в нем хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии, один из важнейших образов в русской истории, который сыграл свою роль во многих важных исторических событиях. Смоленск – ключевой пункт в войне 1812 года портив императора Наполеона. Смоленская область – место рождения советской гвардии в пылающем 1941 году, здесь впервые было остановлено продвижение фашистов вглубь страны. Город наполнен прекрасными памятниками, посвященными тем грозным годам, которые составляют славу русского оружия. В Смоленске и Смоленской области родилось огромное количество знаменитых людей России и всего мира, которых все прекрасно знаем. Перечислять эти имена можно очень долго: композитор Михаил Глинка, космонавт Юрий Гагарин, исследователь Николай Пржевальский, писатель Борис Васильев, актер Юрий Никулин, фантаст Айзек Азимов, флотоводец Павел Нахимов, знаменосец Победы Михаил Егоров, авиаконструктор Семен Лавочкин, поэты Александр Твардовский, Михаил Исаковский и Николай Рыленков, государственный деятель Григорий Потёмкин-Таврический, фантаст Александр Беляев многие другие.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Победы

Сквер памяти героев

Башня Громовая

Лопатинский сад

Королевский бастион

Площадь Ленина

Парк Блонье

Ул. Ленина

Авраамиевский монастырь

Восточный участок крепостной стены

Ул. Соболева и Красная башня

Успенский собор Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспортное обслуживание Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину Завершение: Успенский собор Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.