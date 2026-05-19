Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив в 18 километрах от Смоленска, где расположен мемориальный комплекс «Катынь», известный как первый в России мемориал советским и польским гражданам — жертвам тоталитарных репрессий.



Во время экскурсии мы с Вами узнаем о трагических событиях 1920-1940-х годов, прокатившихся по территории Смоленщины, о развитии взаимоотношений России и Польши в ХХ веке. 5 18 отзывов

Александр Ваш гид в Смоленске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7700 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии На этой экскурсии я познакомлю Вас с историей создания мемориала и обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом всевозможных споров. Аллея Памяти Мемориал был установлен в 2000 в память о жертвах политического произвола сталинской власти. Состоит он из двух частей, на одной из которых находится польское кладбище, а на другой российские захоронения. Объединяет же эти две части Аллея Памяти — символ общей незабвенной памяти и единения двух славянских народов перед незаживающей болью. Долина смерти За Аллей Памяти простирается «Долина смерти», где расположены массовые захоронения советских граждан. В 2018 году в этой части мемориала была открыта скульптурная композиция. Памятник «Расстрел» и Стена памяти, на которой поимённо увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий. Музейно-выставочный центр Помимо мемориальных объектов, на территории мемориала «Катынь» есть Музейно-выставочный центр, в котором вниманию посетителей предлагаются экспозиции и выставки. При желании вы можете посетить и его. Важная информация: Аренда транспорта (дополнительно) - 800 рублей Стоимость экскурсий в праздничные дни (30.12-11.01.; 22.02.-25.02.; 07.03.-10.03.; 29.04.-11.05.; 09.06.-13.06.; 01.11.-07.11.) увеличивается на 20%.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное обслуживание

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Билеты в музеи

Экскурсия по территории - 1000 рублей за группу

Аренда транспорта - 800 рублей Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель в пределах города Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.