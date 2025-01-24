Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив
Индивидуально
для 4 чел.
Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив в 18 километрах от Смоленска, где расположен мемориальный комплекс «Катынь», известный как первый в России памятник советским и польским гражданам — жертвам тоталитарных репрессий.
Во время экскурсии мы с Вами узнаем о трагических событиях 1920-1940-х годов, прокатившихся по территории Смоленщины, о развитии взаимоотношений России и Польши в ХХ веке, а также о спрятанных в Смоленске сокровищах Гитлера.
Во время экскурсии мы с Вами узнаем о трагических событиях 1920-1940-х годов, прокатившихся по территории Смоленщины, о развитии взаимоотношений России и Польши в ХХ веке, а также о спрятанных в Смоленске сокровищах Гитлера.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На этой экскурсии я познакомлю Вас с историей создания мемориала и обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом всевозможных споров.
Аллея Памяти
Мемориал был установлен в 2000 в память о жертвах политического произвола сталинской власти. Состоит он из двух частей, на одной из которых находится польское кладбище, а на другой российские захоронения. Объединяет же эти две части Аллея Памяти — символ общей незабвенной памяти и единения двух славянских народов перед незаживающей болью.
Долина смерти
За Аллей Памяти простирается «Долина смерти», где расположены массовые захоронения советских граждан. В 2018 году в этой части мемориала была открыта скульптурная композиция. Памятник «Расстрел» и Стена памяти, на которой поимённо увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий.
Музейно-выставочный центр
Помимо мемориальных объектов, на территории мемориала «Катынь» есть Музейно-выставочный центр, в котором вниманию посетителей предлагаются экспозиции и выставки. При желании вы можете посетить и его.
Загадочный Красный Бор
По пути к мемориалу мы посетим еще одно интересное место — Красный Бор. Во времена Великой Отечественной войны здесь был построен секретный подземный бункер Гитлера, площадью 43 кв. м. Немецкие войска оставили комплекс «Беренхалле» («Медвежья берлога») при подходе советских войск, спрятав в нем, по легенде, сокровища. А неподалеку от бункера находится немецкое военное кладбище, на которое мы с вами тоже зайдем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание групп до 4 человек на автомобиле Фольксваген Тигуан
- Что не входит
- Билеты в музеи (оплачиваются отдельно при желании)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: от Вашего отеля в городской чертеЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Александр Д.
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