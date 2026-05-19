Начав нашу поездку от Вашего отеля, мы переместимся в лесной массив в 18 километрах от Смоленска, где расположен мемориальный комплекс «Катынь», известный как первый в России мемориал советским и польским гражданам — жертвам тоталитарных репрессий.
Во время экскурсии мы с Вами узнаем о трагических событиях 1920-1940-х годов, прокатившихся по территории Смоленщины, о развитии взаимоотношений России и Польши в ХХ веке.
Во время экскурсии мы с Вами узнаем о трагических событиях 1920-1940-х годов, прокатившихся по территории Смоленщины, о развитии взаимоотношений России и Польши в ХХ веке.
Описание экскурсииНа этой экскурсии я познакомлю Вас с историей создания мемориала и обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом всевозможных споров. Аллея Памяти Мемориал был установлен в 2000 в память о жертвах политического произвола сталинской власти. Состоит он из двух частей, на одной из которых находится польское кладбище, а на другой российские захоронения. Объединяет же эти две части Аллея Памяти — символ общей незабвенной памяти и единения двух славянских народов перед незаживающей болью. Долина смерти За Аллей Памяти простирается «Долина смерти», где расположены массовые захоронения советских граждан. В 2018 году в этой части мемориала была открыта скульптурная композиция. Памятник «Расстрел» и Стена памяти, на которой поимённо увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий. Музейно-выставочный центр Помимо мемориальных объектов, на территории мемориала «Катынь» есть Музейно-выставочный центр, в котором вниманию посетителей предлагаются экспозиции и выставки. При желании вы можете посетить и его. Важная информация: Аренда транспорта (дополнительно) - 800 рублей Стоимость экскурсий в праздничные дни (30.12-11.01.; 22.02.-25.02.; 07.03.-10.03.; 29.04.-11.05.; 09.06.-13.06.; 01.11.-07.11.) увеличивается на 20%.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Экскурсия по территории - 1000 рублей за группу
- Аренда транспорта - 800 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в пределах города
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересная экскурсия. На мой взгляд - лучший вариант ехать в Катынь со сторонним гидом. Это позволило услышать разные мнения на исторические события.
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А
Спасибо большое Александру за полный рассказ, привел различные точки зрения. Видно, что человек всестороннее изучил вопрос, прекрасная подача материала. Вывод мы сделали сами, на основе полученных многичесленных данных. Этот формат экскурсии подойдет как тем, кто в курсе произошедших событий, так и тем, кто не слышал об этои месте.
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А
Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много
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А
Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много
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К
Очень интересная экскурсия. Присоединяюсь ко всем вышеперечисленным одам Александру. Крайне светлый и позитивный человек. Профессионал своего дела и знаток своего края. Три часа прошли на одном дыхании.
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В
Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
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