На этой экскурсии я познакомлю Вас с историей создания мемориала и обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом всевозможных споров.

Аллея Памяти

Мемориал был установлен в 2000 в память о жертвах политического произвола сталинской власти. Состоит он из двух частей, на одной из которых находится польское кладбище, а на другой российские захоронения. Объединяет же эти две части Аллея Памяти — символ общей незабвенной памяти и единения двух славянских народов перед незаживающей болью.

Долина смерти

За Аллей Памяти простирается «Долина смерти», где расположены массовые захоронения советских граждан. В 2018 году в этой части мемориала была открыта скульптурная композиция. Памятник «Расстрел» и Стена памяти, на которой поимённо увековечены приговоренные к расстрелу жители Смоленской области – жертвы политических репрессий.

Музейно-выставочный центр

Помимо мемориальных объектов, на территории мемориала «Катынь» есть Музейно-выставочный центр, в котором вниманию посетителей предлагаются экспозиции и выставки. При желании вы можете посетить и его.

Загадочный Красный Бор

По пути к мемориалу мы посетим еще одно интересное место — Красный Бор. Во времена Великой Отечественной войны здесь был построен секретный подземный бункер Гитлера, площадью 43 кв. м. Немецкие войска оставили комплекс «Беренхалле» («Медвежья берлога») при подходе советских войск, спрятав в нем, по легенде, сокровища. А неподалеку от бункера находится немецкое военное кладбище, на которое мы с вами тоже зайдем.