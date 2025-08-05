С Светлана «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Замечательная экскурсионная программа, очень грамотный экскурсовод Александр.

Спасибо огромное

О Ольга «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Спасибо большое Александру за экскурсию! Нас забрали и привезли к удобному для нас месту. Получили много информации, в т. ч. несколько версий событий. Остались под большим впечатлением и желанием углубиться в изучение истории этих мест.

В Владимир «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и

подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.

О Ольга «Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто Посмотрели мемориальный комплекс Катынь,послушали существующие версии предшествующим событиям,а также посетили самый большой курганный комплекс Европы,датированный 9 веком. Жаль,что не удалось хоть краешком глаза осмотреть бункер Гитлера,поскольку снега было мало и мы рассчитывали его посетить,поэтому 4

Т Татьяна «Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто Посетили экскурсию загадки Красного бора. Экскурсия понравилась, гид Вадим рассказывал очееь интересно, посетили все зпланированные места, очень понравилось. Рекомендую.

Е Еремеева «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе.

Рекомендую экскурсовода.

А Александра «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов читать дальше самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много новых фактов и подробностей о предшествовавших событиях и проводившихся здесь расследованиях, смогли в полной мере оценить непростую ситуацию с поиском ответа на вопрос о виновниках гибели польских пленных. Впервые услышали историю "дачи НКВД" и поисковых работ в Катынском лесу. Неизгладимое впечатление оставили и мемориал жертвам сталинских репрессий, и мемориал расстрелянным польским офицерам. Огромное спасибо Александру Владимировичу за эту экскурсию! Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из

Я Яна «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Все прошло в спокойном комфортном темпе. Информация преподнесена была интересно, так что рекомендую

Т Татьяна «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.

I Ionas.el «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.

Е Елена «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.

Z Zhanna «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов Очень понравилась экскурсия, благодаря такому эрудированному экскурсоводу, как Александр. Тема экскурсии, конечно, непростая, но тем не менее очень рекомендую экскурсию для тех, кому небезразлично прошлое, и есть желание почтить память всех, кто обрел покой в Катыни.