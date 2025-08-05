Мои заказы

Катынь – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Катынь» в Смоленске, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
9 окт в 09:00
12 окт в 17:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
«Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
«Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
Начало: У памятника А. Твардовскому и В. Тёркину пл. Побед...
Расписание: ежедневно
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
9900 ₽ за всё до 16 чел.
Тайны Катынского расстрела. Доказательства. Разгадки
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Катынского расстрела. Доказательства. Разгадки
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Замечательная экскурсионная программа, очень грамотный экскурсовод Александр.
    Спасибо огромное
  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Нас забрали и привезли к удобному для нас месту. Получили много информации, в т. ч. несколько версий событий. Остались под большим впечатлением и желанием углубиться в изучение истории этих мест.
  • В
    Владимир
    18 апреля 2025
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и
    подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
  • О
    Ольга
    6 января 2025
    «Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
    Посмотрели мемориальный комплекс Катынь,послушали существующие версии предшествующим событиям,а также посетили самый большой курганный комплекс Европы,датированный 9 веком. Жаль,что не удалось хоть краешком глаза осмотреть бункер Гитлера,поскольку снега было мало и мы рассчитывали его посетить,поэтому 4
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2024
    «Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
    Посетили экскурсию загадки Красного бора. Экскурсия понравилась, гид Вадим рассказывал очееь интересно, посетили все зпланированные места, очень понравилось. Рекомендую.
  • Е
    Еремеева
    2 ноября 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе.
    Рекомендую экскурсовода.
  • А
    Александра
    30 сентября 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из
    читать дальше

    самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много новых фактов и подробностей о предшествовавших событиях и проводившихся здесь расследованиях, смогли в полной мере оценить непростую ситуацию с поиском ответа на вопрос о виновниках гибели польских пленных. Впервые услышали историю "дачи НКВД" и поисковых работ в Катынском лесу. Неизгладимое впечатление оставили и мемориал жертвам сталинских репрессий, и мемориал расстрелянным польским офицерам. Огромное спасибо Александру Владимировичу за эту экскурсию!

  • А
    Ахмерова
    30 сентября 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из
    читать дальше

    самых трагических страниц истории, но благодаря Александру Владимировичу узнали много новых фактов и подробностей о предшествовавших событиях и проводившихся здесь расследованиях, смогли в полной мере оценить непростую ситуацию с поиском ответа на вопрос о виновниках гибели польских пленных. Впервые услышали историю "дачи НКВД" и поисковых работ в Катынском лесу. Неизгладимое впечатление оставили и мемориал жертвам сталинских репрессий, и мемориал расстрелянным польским офицерам. Огромное спасибо Александру Владимировичу за эту экскурсию!

  • Я
    Яна
    17 июля 2024
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Все прошло в спокойном комфортном темпе. Информация преподнесена была интересно, так что рекомендую
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.
  • I
    Ionas.el
    27 декабря 2022
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.
  • Е
    Елена
    27 декабря 2022
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.
  • Z
    Zhanna
    6 ноября 2022
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Очень понравилась экскурсия, благодаря такому эрудированному экскурсоводу, как Александр. Тема экскурсии, конечно, непростая, но тем не менее очень рекомендую экскурсию для тех, кому небезразлично прошлое, и есть желание почтить память всех, кто обрел покой в Катыни.
  • Z
    Zhanna
    6 ноября 2022
    «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
    Очень понравилась экскурсия, благодаря такому эрудированному экскурсоводу, как Александр. Тема экскурсии, конечно, непростая, но тем не менее очень рекомендую экскурсию для тех, кому небезразлично прошлое, и есть желание почтить память всех, кто обрел покой в Катыни.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Катынь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
  2. «Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
  3. Тайны Катынского расстрела. Доказательства. Разгадки
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Успенский Собор
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Парк Блонье
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Твардовскому и Тёркину
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в октябре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Катынь" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 9900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Катынь», 16 ⭐ отзывов, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь