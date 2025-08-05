Индивидуальная
до 4 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
9 окт в 09:00
12 окт в 17:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
«Загадки Красного Бора». МК Катынь и Гнездовские курганы на вашем авто
Начало: У памятника А. Твардовскому и В. Тёркину пл. Побед...
Расписание: ежедневно
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
9900 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Катынского расстрела. Доказательства. Разгадки
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 августа 2025Замечательная экскурсионная программа, очень грамотный экскурсовод Александр.
Спасибо огромное
- ООльга23 июня 2025Спасибо большое Александру за экскурсию! Нас забрали и привезли к удобному для нас месту. Получили много информации, в т. ч. несколько версий событий. Остались под большим впечатлением и желанием углубиться в изучение истории этих мест.
- ВВладимир18 апреля 2025Большое спасибо Александру за экскурсию! Мы услышали интересный и
подробный рассказ об исторических событиях. Была отсылка к документам первоисточникам. Дана возможность анализировать и делать выводы. Хочу отметить доброжелательность профессионализм, пунктуальность и грамотую речь. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
- ООльга6 января 2025Посмотрели мемориальный комплекс Катынь,послушали существующие версии предшествующим событиям,а также посетили самый большой курганный комплекс Европы,датированный 9 веком. Жаль,что не удалось хоть краешком глаза осмотреть бункер Гитлера,поскольку снега было мало и мы рассчитывали его посетить,поэтому 4
- ТТатьяна5 ноября 2024Посетили экскурсию загадки Красного бора. Экскурсия понравилась, гид Вадим рассказывал очееь интересно, посетили все зпланированные места, очень понравилось. Рекомендую.
- ЕЕремеева2 ноября 2024Очень понравился рассказ, Александр отлично ориентируется в вопросе.
Рекомендую экскурсовода.
- ААлександра30 сентября 2024Индивидуальная экскурсия с гидом Александром Владимировичем Давыдовым оказалась очень удачным выбором. Ехали сюда, уже зная немало об этой одной из
- ЯЯна17 июля 2024Все прошло в спокойном комфортном темпе. Информация преподнесена была интересно, так что рекомендую
- ТТатьяна21 августа 2023Большое спасибо Александру за отлично проведенную экскурсию.
- IIonas.el27 декабря 2022Хорошую экскурсию провел Александр, много рассказывал, тема тяжёлая, но нужная. Мемориал произвел впечатление. Запомнится надолго. Спасибо Александру за хорошую организацию поездки.
- ZZhanna6 ноября 2022Очень понравилась экскурсия, благодаря такому эрудированному экскурсоводу, как Александр. Тема экскурсии, конечно, непростая, но тем не менее очень рекомендую экскурсию для тех, кому небезразлично прошлое, и есть желание почтить память всех, кто обрел покой в Катыни.
