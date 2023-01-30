Вы посетите имение 19 века, стоявшее на одном уровне с подмосковным Абрамцевом. Узнаете, чем оно привлекало Врубеля, Рериха, Серова и других известных художников. В сказочном тереме осмотрите шедевры, ставшие сенсацией на Всемирной выставке в Париже. Услышите о нелёгкой судьбе владельцев, ощутите атмосферу вдохновения и оцените живописные окрестности.

«Художественное гнездо»

Так назвал Рерих имение князей Тенишевых Талашкино-Фленово, которое на рубеже веков объединило выдающихся творцов и просветителей. Я познакомлю вас с необычной архитектурой имения и непростой судьбой его хозяев. Расскажу, почему это место притягивало выдающихся русских художников — Поленова, Малютина, Врубеля, Рериха, Серова. И объясню, как провинциальное имение стало крупным образовательным, художественным и культурным центром России.

Сказочный терем

Вы увидите расписной теремок, будто сошедший со страниц русских сказок, — подлинный шедевр малого зодчества. Рассмотрите изделия талашкинских мастерских — мебель, изготовленную по эскизам Малютина, акварели Врубеля, керамику Рериха и другие произведения, которые произвели фурор на Всемирной выставке в Париже.

Старинная школа и храм

Сельскохозяйственная школа для крестьянских детей — главное детище княгини Тенишевой. Вы узнаете, чем отличалось обучение в школе 19 века от современного образования и почему желающих учиться было больше, чем позволяло помещение. В старинном классе сможете посидеть за партой и представить, как учились в позапрошлом веке. Позже на живописном холме вашему взору предстанет храм Святого Духа и сохранившаяся на его фасаде смальтовая мозаика Рериха, а я объясню ее символизм и скрытый смысл.

