Были на экскурсии в Талашкино-Фленово в конце января с замечательным гидом Еленой. Сама экскурсия небольшая, да ещё и Теремок был закрыт на реконструкцию. Смогли осмотреть его только с наружи. Но Елена так интересно рассказывала о истории этой усадьбы, ее обитателях, школе и церкви, что мы остались очень довольны. Спасибо ей огромное за столь познавательный и красочный рассказ.
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Елена знающий, любящий своё дело.
Елена очень любит свой город, историю, жителей, человек, сопереживающий страницам истории Смоленщины, было интересно и красиво! Усадьба красивая, природа наша русская, все понравилось!
Экскурсия была содержательной и помогла отвлечься от осенней хандры. Красивое место и эрудированный экскурсовод Елена.
Были 20 июля. Просто супер! Такие сокровища есть в нашей стране! Экскурсия невероятно интересная и познавательная. Рекомендую всем!
Увлеченный родным краем человек, много знающий про то, о чем рассказывает! При чем если вас заинтересует что-то НЕ по теме экскурсии - мгновенно перестраивающийся гид, который ответ почти на все ваши вопросы. Очень рекомендуем этого гида!
Лена - деликатный, знающий тему экскурсовод!
Взрослым экскурсия была очень интересна. Только жаль, что школьниц 10 и 12 лет она заинтересовать не смогла. Но у нее еще все впереди
У Елены с нами была обзорная экскурсия по Смоленску. Все понравилось. Гид очень позитивная, любящая свой город. Обязательно порекомендуем друзьям)
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось. Получили много новой информации. Елена замечательный специалист,отлично знает материал. В доступной и понятной форме рассказала нам историю усадьбы. Рекомендуем всем воспользоваться услугами гида Елены Егуповой.
Очень ждала этой экскурсии, так как сама художник и очень хотелось услышать про жизнь и творчество художников, которые там жили, а также историю их знакомства с Талашкиной. Вместо этого получили
читать дальшеуменьшить
пересказ биографии владелицы усадьбы, рассказ про жизнь детей, обучавшихся там.
Никаких интересных историй из жизни гостей имения, даже не рассказали об истории написания портретов Репиным, Коровиным и Серовым. Эту информацию получила уже сама из книги про шедевры художественной галереи Смоленска. По трем экспозициям усадьбы ходили сами. Елена говорила, что посмотреть и ждала на улице. Это очень неудобно, приходилось спрашивать про то, что заинтересовало, у смотрителей. Экскурсия длилась в общей сложности полтора часа, из которых 20 минут мы ходили на объекты сами. Думаю, что цена должна быть как минимум в два раза ниже. Для сравнения утром за трехчасовую экскурсию с Натальей мы заплатили почти столько же. Елена, расширяйте свои знания у учитесь интересно преподносить их людям. Успехов.
Елена
Ответ организатора:
Людмила, спасибо за Ваш отзыв!
Действительно, мое упущение, что не предупредила Вас о самостоятельном посещении музеев. Ведь по правилам всех музеев
читать дальшеуменьшить
страны только штатные экскурсоводы могут проводить экскурсии непосредственно в музеях. С остальным не соглашусь.
1. Подробный рассказ о художниках и написании ими портретов не передал бы главную цель этого места и смысл жизни владельцев имения. Моей же задачей было передать основной замысел княгини Тенишевой, которая создала художественный и образовательный центр в Талашкино. Без рассказа о жизни Тенишевой сложно получить полное представление о Талашкино как культурном феномене и тем более, без рассказа о школе. Не «жизни детей», по Вашему выражению, я уделяла особое внимание, а уникальной образовательной системе, созданной княгиней Тенишевой.
2. Экскурсия нацелена не на глубоко изучающих искусство, а на широкий круг людей. Поэтому если бы Вы проявили интерес к теме, например, задавая вопросы (которых вовсе не было), я бы перестроила свой рассказ и сделала бы акценты на том, что интересно именно Вам.
3. Экскурсия длилась не «полтора часа», а 1 час 45 минут. Продолжительность экскурсии в 2 часа указана с учетом времени на посещение экспозиций. Но т. к. в каждом музее Вы сами были не более 5-7 минут, общее время экскурсии оказалось меньше запланированной.
4. Сравнивать по цене обзорную экскурсию и данную некорректно. Вы не принимаете во внимание удаленность места от города, временные и финансовые затраты на транспорт.
Тем не менее, сожалею, что Ваши ожидания от экскурсии не оправдались.
Спасибо нашему очаровательному Гиду-Елене на незабываемую встречу с прекрасным местом "Усадьба Талашкино-Флёново"! Красота природы,история жизни Великих людей, художественные экспонаты музеев, архитектурные Шедевры этого места - все нам было открыто очень душевно и интересно. Провели там незабываемые часы!
Кроме всего, благодарим Елену за транспортную организацию нашей поездки. Оперативно, комфортно!!
Желаем этой очаровательной девушке больших успехов, счастья, здоровья и добрых туристов!!!!
все прошло замечательно, Елена прекрасно владеет материалом, очень быстро отвечает на все вопросы) место стоит посетить однозначно!
Если бы не Елена, мы бы походили там минут 10, пожали бы плечами и подумали, что зря теряем время. Но Елена так увлекла нас своим интересным рассказом об этой усадьбе, что теперь мы точно можем сказать - обязательно обращайтесь к Елене и эту историю вы запомните на всю жизнь. Елена великолепный рассказчик с огромным багажом знаний. Очень рекомендуем.
Спасибо большое ЕЛЕНЕ за проведенную экскурсию. Всё очень понравилось. Узнали с дочкой много интересного и про Сиоленск, и про село Талашкино. Очень интересно Елена рассказывала о самой княгиня Марии Тенишевой и о её детище сельскохозяйственной школе)) Было очень познавательно и для меня, и для дочки)))
Елена очень любит работу гида, места и персонажи о которых рассказывает. Она полностью выкладывается в этой работе. Это очень подкупает. Мы были с Еленой на экскурсии: «Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки». Спасибо Елена за эту экскурсию.