Мои заказы

Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)

Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
Вы посетите имение 19 века, стоявшее на одном уровне с подмосковным Абрамцевом. Узнаете, чем оно привлекало Врубеля, Рериха, Серова и других известных художников. В сказочном тереме осмотрите шедевры, ставшие сенсацией на Всемирной выставке в Париже.

Услышите о нелёгкой судьбе владельцев, ощутите атмосферу вдохновения и оцените живописные окрестности.
4.7
16 отзывов
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)

Описание экскурсии

«Художественное гнездо»

Так назвал Рерих имение князей Тенишевых Талашкино-Фленово, которое на рубеже веков объединило выдающихся творцов и просветителей. Я познакомлю вас с необычной архитектурой имения и непростой судьбой его хозяев. Расскажу, почему это место притягивало выдающихся русских художников — Поленова, Малютина, Врубеля, Рериха, Серова. И объясню, как провинциальное имение стало крупным образовательным, художественным и культурным центром России.

Сказочный терем

Вы увидите расписной теремок, будто сошедший со страниц русских сказок, — подлинный шедевр малого зодчества. Рассмотрите изделия талашкинских мастерских — мебель, изготовленную по эскизам Малютина, акварели Врубеля, керамику Рериха и другие произведения, которые произвели фурор на Всемирной выставке в Париже.

Старинная школа и храм

Сельскохозяйственная школа для крестьянских детей — главное детище княгини Тенишевой. Вы узнаете, чем отличалось обучение в школе 19 века от современного образования и почему желающих учиться было больше, чем позволяло помещение. В старинном классе сможете посидеть за партой и представить, как учились в позапрошлом веке. Позже на живописном холме вашему взору предстанет храм Святого Духа и сохранившаяся на его фасаде смальтовая мозаика Рериха, а я объясню ее символизм и скрытый смысл.

Организационные детали

  • Входные билеты на территорию и в музеи оплачиваются дополнительно (100 руб. — цена посещения одного музея)
  • Передвижение на вашем автомобиле (примерно 30 минут в одну сторону)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1953 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто) (Татьяна)
Татьяна
Были на экскурсии в Талашкино-Фленово в конце января с замечательным гидом Еленой. Сама экскурсия небольшая, да ещё и Теремок был закрыт на реконструкцию. Смогли осмотреть его только с наружи. Но Елена так интересно рассказывала о истории этой усадьбы, ее обитателях, школе и церкви, что мы остались очень довольны. Спасибо ей огромное за столь познавательный и красочный рассказ.
Были на экскурсии в Талашкино-Фленово в конце января с замечательным гидом Еленой. Сама экскурсия небольшая, да
К
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Елена знающий, любящий своё дело.
Елена
Елена очень любит свой город, историю, жителей, человек, сопереживающий страницам истории Смоленщины, было интересно и красиво! Усадьба красивая, природа наша русская, все понравилось!
Е
Экскурсия была содержательной и помогла отвлечься от осенней хандры. Красивое место и эрудированный экскурсовод Елена.
Маргарита
Были 20 июля. Просто супер! Такие сокровища есть в нашей стране! Экскурсия невероятно интересная и познавательная. Рекомендую всем!
Ольга
Увлеченный родным краем человек, много знающий про то, о чем рассказывает! При чем если вас заинтересует что-то НЕ по теме экскурсии - мгновенно перестраивающийся гид, который ответ почти на все ваши вопросы. Очень рекомендуем этого гида!
Людмила
Лена - деликатный, знающий тему экскурсовод!
Взрослым экскурсия была очень интересна. Только жаль, что школьниц 10 и 12 лет она заинтересовать не смогла. Но у нее еще все впереди
М
У Елены с нами была обзорная экскурсия по Смоленску. Все понравилось. Гид очень позитивная, любящая свой город. Обязательно порекомендуем друзьям)
Е
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось. Получили много новой информации. Елена замечательный специалист,отлично знает материал. В доступной и понятной форме рассказала нам историю усадьбы. Рекомендуем всем воспользоваться услугами гида Елены Егуповой.
Л
Очень ждала этой экскурсии, так как сама художник и очень хотелось услышать про жизнь и творчество художников, которые там жили, а также историю их знакомства с Талашкиной. Вместо этого получили
читать дальшеуменьшить

пересказ биографии владелицы усадьбы, рассказ про жизнь детей, обучавшихся там.
Никаких интересных историй из жизни гостей имения, даже не рассказали об истории написания портретов Репиным, Коровиным и Серовым. Эту информацию получила уже сама из книги про шедевры художественной галереи Смоленска. По трем экспозициям усадьбы ходили сами. Елена говорила, что посмотреть и ждала на улице. Это очень неудобно, приходилось спрашивать про то, что заинтересовало, у смотрителей. Экскурсия длилась в общей сложности полтора часа, из которых 20 минут мы ходили на объекты сами. Думаю, что цена должна быть как минимум в два раза ниже. Для сравнения утром за трехчасовую экскурсию с Натальей мы заплатили почти столько же. Елена, расширяйте свои знания у учитесь интересно преподносить их людям. Успехов.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Людмила, спасибо за Ваш отзыв!

Действительно, мое упущение, что не предупредила Вас о самостоятельном посещении музеев. Ведь по правилам всех музеев
читать дальшеуменьшить

страны только штатные экскурсоводы могут проводить экскурсии непосредственно в музеях. С остальным не соглашусь.

1. Подробный рассказ о художниках и написании ими портретов не передал бы главную цель этого места и смысл жизни владельцев имения. Моей же задачей было передать основной замысел княгини Тенишевой, которая создала художественный и образовательный центр в Талашкино. Без рассказа о жизни Тенишевой сложно получить полное представление о Талашкино как культурном феномене и тем более, без рассказа о школе. Не «жизни детей», по Вашему выражению, я уделяла особое внимание, а уникальной образовательной системе, созданной княгиней Тенишевой.
2. Экскурсия нацелена не на глубоко изучающих искусство, а на широкий круг людей. Поэтому если бы Вы проявили интерес к теме, например, задавая вопросы (которых вовсе не было), я бы перестроила свой рассказ и сделала бы акценты на том, что интересно именно Вам.
3. Экскурсия длилась не «полтора часа», а 1 час 45 минут. Продолжительность экскурсии в 2 часа указана с учетом времени на посещение экспозиций. Но т. к. в каждом музее Вы сами были не более 5-7 минут, общее время экскурсии оказалось меньше запланированной.
4. Сравнивать по цене обзорную экскурсию и данную некорректно. Вы не принимаете во внимание удаленность места от города, временные и финансовые затраты на транспорт.

Тем не менее, сожалею, что Ваши ожидания от экскурсии не оправдались.

И
Спасибо нашему очаровательному Гиду-Елене на незабываемую встречу с прекрасным местом "Усадьба Талашкино-Флёново"! Красота природы,история жизни Великих людей, художественные экспонаты музеев, архитектурные Шедевры этого места - все нам было открыто очень душевно и интересно. Провели там незабываемые часы!
Кроме всего, благодарим Елену за транспортную организацию нашей поездки. Оперативно, комфортно!!
Желаем этой очаровательной девушке больших успехов, счастья, здоровья и добрых туристов!!!!
Людмила
все прошло замечательно, Елена прекрасно владеет материалом, очень быстро отвечает на все вопросы) место стоит посетить однозначно!
Е
Если бы не Елена, мы бы походили там минут 10, пожали бы плечами и подумали, что зря теряем время. Но Елена так увлекла нас своим интересным рассказом об этой усадьбе, что теперь мы точно можем сказать - обязательно обращайтесь к Елене и эту историю вы запомните на всю жизнь. Елена великолепный рассказчик с огромным багажом знаний. Очень рекомендуем.
Н
Спасибо большое ЕЛЕНЕ за проведенную экскурсию. Всё очень понравилось. Узнали с дочкой много интересного и про Сиоленск, и про село Талашкино. Очень интересно Елена рассказывала о самой княгиня Марии Тенишевой и о её детище сельскохозяйственной школе)) Было очень познавательно и для меня, и для дочки)))
Андрей
Елена очень любит работу гида, места и персонажи о которых рассказывает. Она полностью выкладывается в этой работе. Это очень подкупает. Мы были с Еленой на экскурсии: «Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки». Спасибо Елена за эту экскурсию.

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии на «Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)»

«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
На автобусе
2.5 часа
115 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
«Русские Афины» - творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Перенестись в 19 век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
Начало: Ул. Тенишевой
13 июн в 10:00
14 июн в 10:00
2500 ₽ за человека
Из Смоленска - в усадьбу Талашкино
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Смоленска - в усадьбу Талашкино
Про смелые идеи князей Тенишевых и известных художников
26 мая в 14:00
9 июн в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Талашкино - «русские Афины»
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Талашкино - «русские Афины»
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности (кроме понедельника) с 09:00 до 15:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Флёново - застывшая сказка
На машине
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Флёново - застывшая сказка
Посетить усадьбу Тенишевых и узнать, почему она так притягательна
29 мая в 09:00
30 мая в 10:30
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске
от 6500 ₽ за экскурсию