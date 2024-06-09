Приглашаем вас на прогулку по Смоленску — древнему городу с удивительной культурой. Здесь верят в Бабу-ягу, встречаются в лесах с лешими и кикиморами. А в каждом деревенском доме живёт домовой. Готовы прикоснуться к необычному миру русских сказок и научиться понимать скрытые в них символы? Тогда отправляемся в путь!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пройдёмся по нескольким улицам Смоленска и саду Блонье, заглянем в католический костёл и осмотрим малоизвестные участки крепостной стены. Посетим два старинных кладбища: католическое и православное.

Вас ждут несколько рассказов.

О царстве мёртвых. Узнаете, кто такие Доля и Недоля, как переходил переход из жизни в смерть и обратно. Расскажем, кто такой Кощей — и каковы мотивы его поведения.

О жителях леса. Поговорим о кикиморе, русалках и берегинях, о леших и водяных. О духах зыбких болотных огней и духах детских страхов.

О жителях двора. Выясним, кто такие домовой, дворовой, овинник и банник. Кто из них добрый, а кто — злой? Узнаете, почему стук прядильного станка опасен и кто же такие игоши, живущие под крыльцом.

О Бабе-яге. Откроете, почему в избушке не было одной стены — и услышите о том, почему нос старухи врос в потолок. А ещё: кто такой Иван, зачем он к ней ходил и почему его нужно было накормить и напоить.

Организационные детали