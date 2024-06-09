Сказочные жители Смоленска

Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Приглашаем вас на прогулку по Смоленску — древнему городу с удивительной культурой. Здесь верят в Бабу-ягу, встречаются в лесах с лешими и кикиморами. А в каждом деревенском доме живёт домовой.

Готовы прикоснуться к необычному миру русских сказок и научиться понимать скрытые в них символы? Тогда отправляемся в путь!
Сказочные жители Смоленска
Сказочные жители Смоленска
Сказочные жители Смоленска
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пройдёмся по нескольким улицам Смоленска и саду Блонье, заглянем в католический костёл и осмотрим малоизвестные участки крепостной стены. Посетим два старинных кладбища: католическое и православное.

Вас ждут несколько рассказов.

О царстве мёртвых. Узнаете, кто такие Доля и Недоля, как переходил переход из жизни в смерть и обратно. Расскажем, кто такой Кощей — и каковы мотивы его поведения.

О жителях леса. Поговорим о кикиморе, русалках и берегинях, о леших и водяных. О духах зыбких болотных огней и духах детских страхов.

О жителях двора. Выясним, кто такие домовой, дворовой, овинник и банник. Кто из них добрый, а кто — злой? Узнаете, почему стук прядильного станка опасен и кто же такие игоши, живущие под крыльцом.

О Бабе-яге. Откроете, почему в избушке не было одной стены — и услышите о том, почему нос старухи врос в потолок. А ещё: кто такой Иван, зачем он к ней ходил и почему его нужно было накормить и напоить.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате, между локациями мы перемещаемся на автомобиле гида LADA XRAY 2020 г. или такси. Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт Василий или Максим
  • Дети до 15 лет — бесплатно

ежедневно в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В саду Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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