Огни вечернего Смоленска: индивидуальная экскурсия по центру города

Смоленск — старинный город с множеством исторических достопримечательностей, которые могут рассказать многое.
С наступлением сумерек город преображается — он становится нарядным и загадочным в огнях вечерней подсветки. Приглашаем вас на прогулку по вечернему Смоленску. Мы прогуляемся по центру и познакомимся с историческими фактами и красивыми легендами.
С наступлением сумерек город преображается — он становится нарядным и загадочным в огнях вечерней подсветки. Приглашаем вас на прогулку по вечернему Смоленску. Мы прогуляемся по центру и познакомимся с историческими фактами и красивыми легендами.
Описание экскурсииВ память о героях Наша экскурсия начнется в сквере Героев. Вы увидите памятник с орлами и узнаете, что означает его необычная символика. Мы пройдем по аллее героев 1812 года, где вы узнаете, почему Наполеон считал, что «Проиграл войну, потому что был проклят под Смоленском…». Пройдем вдоль крепостной стены, где находятся мемориальные захоронения советских воинов, подобное которому есть только в Москве, у Кремлевской стены. Легендарные смоленские башни Дальше нас ждет Громовая башня. С закладки Борисом Годуновым первого камня в её основание и началось возведение Смоленской крепости. Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии. Затем сделаем остановку у башни Копытинские ворота, где познакомимся с историей войны с Речью Посполитой в Смутное время. Побываем у Королевского Бастиона, где вы узнаете о тайнах Крепостных казематов и подземного хода в Литовском валу. Символы земли смоленской В Лопатинском саду я покажу вам великолепный Чугунный памятник. Вы узнаете, как могилы революционеров спасли монумент в 30-е годы прошлого века, почему его не вывезли фашисты и почему в XX веке он стал уникальным. А в парке Блонье нас встретить скульптура пережившая две Германские империи — бронзового оленя. Здесь же вы увидите первый в России памятник деятелю искусств, нашему знаменитому земляку — М. И. Глинке. А затем мы полюбуемся подсветкой здания Дворянского собрания. Я расскажу, почему его считали символом возрождения Смоленска в XIX веке и колыбелью белорусского государства в XX. Смоленск языческий и православный Мы побываем на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города. Вы увидите Вознесенский монастырь XVII века и узнаете его непростую историю. А после этого отправимся на смотровую площадку с видом на знаменитый Успенский собор и с великолепной панорамой вечернего города. Я расскажу, почему собор называют «парящим», как он уцелел в двух Отечественных войнах и в «войне с храмами» 20-го века.
Ежедневно в вечернее время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смоленскую крепость
- Лопатинский сад
- Парк Блонье
- Сквер Памяти героев
- Старинные улицы
- Чугунный памятник в Лопатинском саду
- Памятник Глинке
- Бронзовый олень и другие достопримечательности города
Что включено
- Услуги гида-автора программы экскурсии.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Завершение: Смотровая площадка с видом на Успенский собор на ул. Козлова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в вечернее время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 авг 2025
Л
Лариса
15 авг 2025
Экскурсовод Елена влюбила нас в свой родной город. Спасибо ей за это
Она очень интересно и доходчиво рассказала о значимых моментах Смоленска. Экскурсию рекомендую)))
Она очень интересно и доходчиво рассказала о значимых моментах Смоленска. Экскурсию рекомендую)))
В
Валерия
17 янв 2025
Е
Елена
6 янв 2025
Экскурсия, которую провел Вадим, была очень содержательная и интересная. Правда, впечатление было испорчено тем, что гид опоздал почти на 20 минут. Когда мы позвонили ему, чтобы спросить, где он, то
Е
Екатерина
19 окт 2024
Познавательная экскурсия по центру города проходит по многочисленным пешеходным улицам. Приятно смотреть как город преображается: ремонт повсюду дорог, фасадов, тротуаров, парков.
Л
Лидия
16 сен 2024
Экскурсия очень понравились! Экскурсовод Маргарита с большой любовью познакомила нас со Смоленском. Мы с друзьями впервые посетили ваш город и решили, что это наш далеко не последний визит сюда. Во
Г
Горынина
5 сен 2024
В
Валерий
13 авг 2024
А
Анна
29 июл 2024
Очень увлекательная экскурсия. Слушать экскурсовода одно удовольствие. Спасибо большое Вадиму за его работу!
О
Оксана
16 июл 2024
Экскурсия интересная! Спасибо
О
Ольга
12 июн 2024
Экскурсия понравилась. Узнали историю города.
М
Марина
18 мая 2024
М
Мария
24 фев 2024
Замечательный экскурсовод. Много интересных мест и фактов, при этом все легко, с шутками. В восторге и взрослые и дети. Приезжали вечером, все музеи уже закрылись. Эта прогулка стала спасением! Рекомендую очень!
Ю
Юлия
23 янв 2024
Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города. Динамично, интересно и познавательно
М
Мария
9 янв 2024
Прекрасная экскурсия по вечернему Смоленску! Очень вдохновляющий гид, который влюбляет в свой город, его историю. Несмотря на промозглую погоду и ледяную кашу под ногами, два часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в Смоленск летом. Спасибо, Наталья!
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии из Смоленска
Групповая
до 18 чел.
Смоленск от древности до наших дней
Путешествие по Смоленску раскроет перед вами древние храмы, крепостные стены и живописные виды на Днепр. Узнайте секреты города
Начало: На площади Ленина
23 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Смоленска
Вечерний Смоленск оживает в свете огней. Узнайте о его истории, легендах и уникальных достопримечательностях, которые делают город особенным
Начало: На площади Победы
Завтра в 14:00
19 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Узнайте о трагических событиях оккупации Смоленска. Памятники, мемориалы и истории жителей откроют вам новую страницу истории
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2200 ₽
2750 ₽ за человека