Огни вечернего Смоленска: индивидуальная экскурсия по центру города

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в вечернее время. 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии В память о героях Наша экскурсия начнется в сквере Героев. Вы увидите памятник с орлами и узнаете, что означает его необычная символика. Мы пройдем по аллее героев 1812 года, где вы узнаете, почему Наполеон считал, что «Проиграл войну, потому что был проклят под Смоленском…». Пройдем вдоль крепостной стены, где находятся мемориальные захоронения советских воинов, подобное которому есть только в Москве, у Кремлевской стены. Легендарные смоленские башни Дальше нас ждет Громовая башня. С закладки Борисом Годуновым первого камня в её основание и началось возведение Смоленской крепости. Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии. Затем сделаем остановку у башни Копытинские ворота, где познакомимся с историей войны с Речью Посполитой в Смутное время. Побываем у Королевского Бастиона, где вы узнаете о тайнах Крепостных казематов и подземного хода в Литовском валу. Символы земли смоленской В Лопатинском саду я покажу вам великолепный Чугунный памятник. Вы узнаете, как могилы революционеров спасли монумент в 30-е годы прошлого века, почему его не вывезли фашисты и почему в XX веке он стал уникальным. А в парке Блонье нас встретить скульптура пережившая две Германские империи — бронзового оленя. Здесь же вы увидите первый в России памятник деятелю искусств, нашему знаменитому земляку — М. И. Глинке. А затем мы полюбуемся подсветкой здания Дворянского собрания. Я расскажу, почему его считали символом возрождения Смоленска в XIX веке и колыбелью белорусского государства в XX. Смоленск языческий и православный Мы побываем на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города. Вы увидите Вознесенский монастырь XVII века и узнаете его непростую историю. А после этого отправимся на смотровую площадку с видом на знаменитый Успенский собор и с великолепной панорамой вечернего города. Я расскажу, почему собор называют «парящим», как он уцелел в двух Отечественных войнах и в «войне с храмами» 20-го века.

Старинные улицы

