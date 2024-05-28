Экскурсия на выходные

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсия на выходные» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • П
    Переверзева
    26 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Виктор- это лучший экскурсовод, он так интересно и занимательно нам все рассказывал, показывал, даже напевал песни Михаила Васильевича Исаковского. Мы
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    в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Были на экскурсии 19 мая 2024г. Гиду Виктору А. большое спасибо. Видно профессионализм, любовь к городу и хорошее чувство юмора. На столько интересная подача, что понравилось даже ребенку 11 лет. Мы влюбились в Смоленск. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Экскурсия на выходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
  2. «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
  3. Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Экскурсия на выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 468 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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