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в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++