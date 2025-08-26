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По Смоленску - на «диванном флоте»

Путешествие по Днепру на «диванном флоте» откроет вам Смоленск с новой стороны. Насладитесь видами крепости и храмов, слушая увлекательные истории гида
Экскурсия на моторной платформе с надувными диванами подарит уникальный взгляд на Смоленск.

Проплывая под городскими мостами и вдоль крепостных стен, вы увидите церковь Иоанна Богослова и Успенский собор. Гид расскажет о
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древних предместьях, ювелирной мастерской и кладах, найденных в огородах. Узнайте, где стояли старые пристани и как изменялась линия берега.

Управление «диванным флотом» доверено опытному капитану, а для безопасности предоставляются спасательные жилеты. По желанию можно выбрать сап-борд

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛶 Уникальный вид на Смоленск с воды
  • 🏰 Исторические крепостные стены
  • ⛪ Древние храмы и соборы
  • 📜 Интересные истории от гида
  • 🛟 Безопасность на воде

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Смоленску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время река спокойна, а виды особенно живописны. В апреле и октябре тоже можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные прохладные дни. В зимние месяцы экскурсия не проводится, так как река замерзает и погодные условия становятся неблагоприятными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
По Смоленску - на «диванном флоте»
По Смоленску - на «диванном флоте»
По Смоленску - на «диванном флоте»

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Крепостная стена
  • Владимирская набережная
  • Горьковская набережная

Описание экскурсии

Водная прогулка по Днепру — лёгкий и неожиданный способ взглянуть на Смоленск иначе. Вы пройдёте под всеми тремя городскими мостами, проплывёте вдоль мощных стен крепости и мимо храма 12 века — церкви Иоанна Богослова.

С воды откроются главные виды — Успенский собор и надвратная церковь Одигитрии, Владимирская и Горьковская набережные, древние предместья Рачевка и Шейновка. Станет понятно, где стояли старые пристани, как менялась линия берега, где вели раскопки и находили клады.

Гид расскажет о тайнах и топографии города — где ставил лагерь воевода Шеин, чем занимались ремесленники в ювелирной мастерской и в каком огороде нашли 12 килограммов серебра. А ещё вы узнаете, как Днепр оказался в России и почему у него такое имя.

Организационные детали

  • «Диванным флотом» управляет капитан
  • Мы выдадим всем спасательные жилеты
  • По вашему желанию вы можете заменить место на «диванном флоте» на индивидуальный сап-борд. Предупредите об этом заранее — минимум за 5 часов до программы

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Школьники2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Шейновском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3711 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
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Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Дата посещения: 23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Два часа неспешного сплава на комфортных надувных диванчиках пролетели незаметно, пока мы любовались берегами Днепра, слушали очень увлекательный рассказ Михаила и наблюдали за цаплями и бобрами. Атмосфера
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очень непринужденная, информации про Смоленск, его историю, расположение и знаменитых выходцев из этих мест было предостаточно. А чаепитие с вафельными трубочками стало очень приятным сюрпризом в этот прохладный августовский вечер. В общем, это опыт, который украшает жизнь и делает впечатления о Смоленске более теплыми, яркими и выпуклыми. Спасибо ребятам за это!

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Людмила
Все отлично! Спасибо всей команде за экскурсию на диванном флоте. Спасибо за профессионализм.
Получили массу хороших впечатлений.
Так держать!!!
Людмила
Все отлично! Спасибо всей команде за экскурсию на диванном флоте. Спасибо за профессионализм.
Все отлично! Спасибо всей команде за экскурсию на диванном флоте. Спасибо за профессионализм.
Все отлично! Спасибо всей команде за экскурсию на диванном флоте. Спасибо за профессионализм.
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Ю
Днепр прекрасен и эта экскурсия дает возможность в этом убедиться. Организаторы большие молодцы - организовать чаепитие посреди Днепра - нереально крутая затея. Главное, чтоб с погодой везло
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Виктория
Очень классная экскурсия. Очень не обычно и интересно. Отличный экскурсовод, классный "диван"))Еще и чем с вкусняшкой напоили. Очень понравилось))
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К
Понравилось ВСЁ! Ты спокойно сидишь на диване, плывешь по речке, слушаешь про древних варяг) гид рассказывает очень интересно, организованно все четко. Спасибо!
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А
Эта экскурсия для любителей «плавать по воде», я любитель таких экскурсий. Я ожидала увидеть больше исторически значимых объектов с воды, но из-за ландшафта ничего практически не видно. Организаторы выжали максимум из того что возможно.
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