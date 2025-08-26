Экскурсия на моторной платформе с надувными диванами подарит уникальный взгляд на Смоленск.Проплывая под городскими мостами и вдоль крепостных стен, вы увидите церковь Иоанна Богослова и Успенский собор. Гид расскажет о

древних предместьях, ювелирной мастерской и кладах, найденных в огородах. Узнайте, где стояли старые пристани и как изменялась линия берега. Управление «диванным флотом» доверено опытному капитану, а для безопасности предоставляются спасательные жилеты. По желанию можно выбрать сап-борд

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Смоленску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время река спокойна, а виды особенно живописны. В апреле и октябре тоже можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные прохладные дни. В зимние месяцы экскурсия не проводится, так как река замерзает и погодные условия становятся неблагоприятными.

Сейчас июнь — это идеальное время.