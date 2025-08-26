Экскурсия на моторной платформе с надувными диванами подарит уникальный взгляд на Смоленск.
Проплывая под городскими мостами и вдоль крепостных стен, вы увидите церковь Иоанна Богослова и Успенский собор. Гид расскажет о
Проплывая под городскими мостами и вдоль крепостных стен, вы увидите церковь Иоанна Богослова и Успенский собор. Гид расскажет о
5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Уникальный вид на Смоленск с воды
- 🏰 Исторические крепостные стены
- ⛪ Древние храмы и соборы
- 📜 Интересные истории от гида
- 🛟 Безопасность на воде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Смоленску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время река спокойна, а виды особенно живописны. В апреле и октябре тоже можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные прохладные дни. В зимние месяцы экскурсия не проводится, так как река замерзает и погодные условия становятся неблагоприятными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Церковь Иоанна Богослова
- Крепостная стена
- Владимирская набережная
- Горьковская набережная
Описание экскурсии
Водная прогулка по Днепру — лёгкий и неожиданный способ взглянуть на Смоленск иначе. Вы пройдёте под всеми тремя городскими мостами, проплывёте вдоль мощных стен крепости и мимо храма 12 века — церкви Иоанна Богослова.
С воды откроются главные виды — Успенский собор и надвратная церковь Одигитрии, Владимирская и Горьковская набережные, древние предместья Рачевка и Шейновка. Станет понятно, где стояли старые пристани, как менялась линия берега, где вели раскопки и находили клады.
Гид расскажет о тайнах и топографии города — где ставил лагерь воевода Шеин, чем занимались ремесленники в ювелирной мастерской и в каком огороде нашли 12 килограммов серебра. А ещё вы узнаете, как Днепр оказался в России и почему у него такое имя.
Организационные детали
- «Диванным флотом» управляет капитан
- Мы выдадим всем спасательные жилеты
- По вашему желанию вы можете заменить место на «диванном флоте» на индивидуальный сап-борд. Предупредите об этом заранее — минимум за 5 часов до программы
Выберите удобную дату из расписания
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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Школьники
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Шейновском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3711 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Два часа неспешного сплава на комфортных надувных диванчиках пролетели незаметно, пока мы любовались берегами Днепра, слушали очень увлекательный рассказ Михаила и наблюдали за цаплями и бобрами. Атмосфера
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Все отлично! Спасибо всей команде за экскурсию на диванном флоте. Спасибо за профессионализм.
Получили массу хороших впечатлений.
Так держать!!!
Людмила
Получили массу хороших впечатлений.
Так держать!!!
Людмила
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Ю
Днепр прекрасен и эта экскурсия дает возможность в этом убедиться. Организаторы большие молодцы - организовать чаепитие посреди Днепра - нереально крутая затея. Главное, чтоб с погодой везло
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Очень классная экскурсия. Очень не обычно и интересно. Отличный экскурсовод, классный "диван"))Еще и чем с вкусняшкой напоили. Очень понравилось))
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К
Понравилось ВСЁ! Ты спокойно сидишь на диване, плывешь по речке, слушаешь про древних варяг) гид рассказывает очень интересно, организованно все четко. Спасибо!
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А
Эта экскурсия для любителей «плавать по воде», я любитель таких экскурсий. Я ожидала увидеть больше исторически значимых объектов с воды, но из-за ландшафта ничего практически не видно. Организаторы выжали максимум из того что возможно.
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