Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
13 дек в 09:00
14 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю и археологию, посетив крупнейший курганный комплекс Европы и музей под открытым небом всего в 12 км от Смоленска
Начало: В сквере на пл. Победы
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 мая 2025Прекрасно организованная экскурсия с учётом наших интересов. Мы узнали очень много новой информации из истории Смоленска от древнейших времён до 2-й Мировой Войны. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям.
- ТТатьяна3 августа 2024В ходе экскурсии посетили интересные места, расположенные относительно недалеко от Смоленска. Однако информации о данных объектах на наш взгяд было недостаточно. Для экскурсии на нашем автомобиле за 3 часа цена сильно завышена.
