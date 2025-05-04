Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Смоленске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая прогулка по Смоленску
Пешая
3.5 часа
165 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
13 дек в 09:00
14 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
На машине
3 часа
45 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю и археологию, посетив крупнейший курганный комплекс Европы и музей под открытым небом всего в 12 км от Смоленска
Начало: В сквере на пл. Победы
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Искусство и музеи»

Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
