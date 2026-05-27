Узнать, как город, упомянутый в летописи 863 года, остаётся вечно молодым
В Смоленске связь времён и поколений ощущается всегда и везде. Неслучайно город с более чем тысячелетней историей выбран молодёжной столицей России.
Мы исследуем уличные инсталляции, муралы и граффити, одновременно знакомясь с памятниками истории и архитектуры города.
Описание экскурсии
Королевская крепость. Бастион Сигизмунда III, место героической битвы 1812 года и бывшие крепостные казематы. Расскажу вам о знаменитых узниках смоленских тюрем, среди которых была даже царская особа.
Парк «Блонье» и Лопатинский сад, украшающий город с 19 века и хранящий память о важнейших исторических событиях.
Памятник-часовня — старейший монумент в городе, посвящённый Смоленскому сражению против армии Наполеона. Объясню, почему он стал уникальным, хотя по указу Николая I в России таких установили семь штук.
Современные уличные инсталляции, среди которых «Глобус Смоленска», авторские скамейки, арт-объекты «Оркестр» и «Кинокамера» — в память о множестве советских и российских фильмах, снятых в городе.
Смоленская крепость. Увидим сохранившиеся башни самой протяжённой кирпичной крепости мира. Полюбуемся муралом «Молоховские ворота».
На улицах Старого города познакомимся с дореволюционной и советской архитектурой и объектами современного уличного искусства:
отыщем «Звездочёта», «Скрипача» и других смоленских ангелов
загадаем желание на скамейке учёного, посмотрим на скульптуру собаки и обсудим её трогательную историю
посидим на стимпанк-скамейке — первом арт-объекте на улицах постсоветского Смоленска
в одном из старых двориков обнаружим скульптурную композицию, о которой мало кто знает
Организационные детали
Кофе-пауза на маршруте — по желанию, напитки оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
От КВЦ им. Тенишевых
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Вадим — ваш гид в Смоленске
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий с 2012 года, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
