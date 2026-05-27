В Смоленске связь времён и поколений ощущается всегда и везде. Неслучайно город с более чем тысячелетней историей выбран молодёжной столицей России. Мы исследуем уличные инсталляции, муралы и граффити, одновременно знакомясь с памятниками истории и архитектуры города.

Королевская крепость. Бастион Сигизмунда III, место героической битвы 1812 года и бывшие крепостные казематы. Расскажу вам о знаменитых узниках смоленских тюрем, среди которых была даже царская особа.

Парк «Блонье» и Лопатинский сад, украшающий город с 19 века и хранящий память о важнейших исторических событиях.

Памятник-часовня — старейший монумент в городе, посвящённый Смоленскому сражению против армии Наполеона. Объясню, почему он стал уникальным, хотя по указу Николая I в России таких установили семь штук.

Современные уличные инсталляции, среди которых «Глобус Смоленска», авторские скамейки, арт-объекты «Оркестр» и «Кинокамера» — в память о множестве советских и российских фильмах, снятых в городе.

Смоленская крепость. Увидим сохранившиеся башни самой протяжённой кирпичной крепости мира. Полюбуемся муралом «Молоховские ворота».

На улицах Старого города познакомимся с дореволюционной и советской архитектурой и объектами современного уличного искусства:

отыщем «Звездочёта», «Скрипача» и других смоленских ангелов

загадаем желание на скамейке учёного, посмотрим на скульптуру собаки и обсудим её трогательную историю

посидим на стимпанк-скамейке — первом арт-объекте на улицах постсоветского Смоленска

в одном из старых двориков обнаружим скульптурную композицию, о которой мало кто знает

Кофе-пауза на маршруте — по желанию, напитки оплачиваются дополнительно.