1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.
- ООльга1 июня 2024Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
- ЕЕлена25 мая 2024Юлия прекрасный экскурсовод, познакомила нас со Смоленском. Рассказ интересный, с юмором и с любовью к городу и его истории.
- NNatalia24 мая 2024Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
- ООльга13 мая 2024Юлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала Юлия дорисовали образ города. Если
- ММарина10 мая 2024Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
- ААлександра8 апреля 2024Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
- ДДмитрий4 января 2024Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Необычные дома»
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