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смотреть на город, как на живое, как на образ человека, Смоленск для нас стал радушным хозяином, который мудр, добр, силен, смел, своих в обиду не даёт, но и всем рад, кто с добром приходит. Очень большое желание есть приехать ещё раз и посмотреть то, что не успели за 2 дня. Рекомендации: бронируйте заранее экскурсии (нам очень повезло!!! Юлия была в это время свободна и взяла нас), готовьтесь ходить пешком с нагрузкой, так как рельеф Смоленска не единообразен). Уверена, что Смоленск вам обязательно понравится!!!