Необычные дома в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
4 000 за всё до 7 чел.
Именные дома Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Спасибо Юле за отличную экскурсию. Было небанально и очень интересно. Были с 2мя детьми 11 и 12 лет. Получили огромное удовольствие.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Юлия прекрасный экскурсовод, познакомила нас со Смоленском. Рассказ интересный, с юмором и с любовью к городу и его истории.
  • N
    Natalia
    24 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Юлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала Юлия дорисовали образ города. Если
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    смотреть на город, как на живое, как на образ человека, Смоленск для нас стал радушным хозяином, который мудр, добр, силен, смел, своих в обиду не даёт, но и всем рад, кто с добром приходит. Очень большое желание есть приехать ещё раз и посмотреть то, что не успели за 2 дня. Рекомендации: бронируйте заранее экскурсии (нам очень повезло!!! Юлия была в это время свободна и взяла нас), готовьтесь ходить пешком с нагрузкой, так как рельеф Смоленска не единообразен). Уверена, что Смоленск вам обязательно понравится!!!

    Юлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала ЮлияЮлия, это была замечательная экскурсия!!! Огромное спасибо!!! Удивительные дома, их хозяева, истории, которые нам рассказала Юлия
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
  • А
    Александра
    8 апреля 2024
    Именные дома Смоленска
    Отличная, небанальная экскурсия! Были не в первый раз в Смоленске, но Виктор рассказал нам много интересных вещей, и показал места, на которые мы раньше не обращали внимания, а зря! Рекомендую посетить данную экскурсию! Интересный рассказ, логичный маршрут, и замечательный гид!
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2024
    Именные дома Смоленска
    Хорошая тематическая экскурсия рассказывающая об истории домостроения города Смоленск и о владельцах зданий, при этом есть элемент обзорности. Здесь расскажут и покажут не только о парадных местах города.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
  2. Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
  3. Именные дома Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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