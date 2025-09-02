Мы побываем на местах, где происходило действие сериала «Вампиры Средней полосы», снимавшегося в Смоленске и о Смоленске.
Вы узнаете правду о тех исторических событиях, «участником» которых стал Святослав Вернидубович Кривич — с языческих времен и до наших дней.
Вы узнаете правду о тех исторических событиях, «участником» которых стал Святослав Вернидубович Кривич — с языческих времен и до наших дней.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы отправимся «по следам» полюбившегося сериала, снятого в нашем городе и во многом посвящённому Смоленску — его достопримечательностям и историческим событиям, происходившим в разное время. Главный герой — «вампир со стажем» Святослав Вернидубович, в них участвовал и поэтому всё про эти события знает. И делится, по сюжету, с группой экскурсантов и с нами, телезрителями. На экскурсии вас ждут — «истории Святослава Вернидубовича и их разоблачение». Дед Слава стал вампиром в языческие времена, когда соплеменники принесли его в жертву. И впервые воскрес после того, как князь Олег отрубил ему голову. Здесь всё правда — были и языческие обряды, и Перуновы капища, — на месте одного из них мы побываем; и князь Олег, направляясь в 882 году в Киев после смерти Рюрика, захватил Смоленск и присоединил его к древнерусскому государству. Вы узнаете:
- Чей подвиг Святослав Вернидубович приписал себе рассказывая о том, как он разбил татаро-монгольское войско?
- Из каких фактов кинематографисты составили историю об отбитом у французов обозе?
- Были ли сокровища и в каком озере, по преданию, они спрятаны? На экскурсии я расскажу вам, как всё было на самом деле!
ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Смоленская крепость
- Лопатинский сад
- Вознесенский холм, смотровая площадка с видом на Заднепровье
- Сквер Памяти Героев
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник А.Т. Твардовскому и В. Теркину в сквере на пл. Победы
Завершение: Ул. Пржевальского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Мне очень повезло с экскурсоводом!
Спасибо огромное!
В следующий раз, все экскурсии только с Вами!!!
Спасибо огромное!
В следующий раз, все экскурсии только с Вами!!!
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С
И город и, самое главное, гид выше всяких похвал. Эрудиция, любовь к городу, внимание к деталям делают экскурсию незабываемой.
Рекомендую.
Рекомендую.
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Е
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М
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А
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Н
Понравилось содержание экскурсии Не понравилась организация: от экскурсовода приходит сообщение, что начало в 9:00, после этого от Спутника приходит билет, где написано: начало в 10:00 В итоге начали в 9:30, закончили ви11:00, потому, что в 11:00 у него следующая экскурсия, заплатили полную цену, как за 2 часа((
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