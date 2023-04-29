Мы побываем на местах, где происходило действие сериала "Вампиры Средней полосы", снимавшегося в Смоленске и о Смоленске.

Вы узнаете правду о тех исторических событиях,"участником" которых стал Святослав Вернидубович Кривич - с языческих времен и до наших дней.