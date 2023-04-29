Интересная экскурсия по Смоленску: прогулка по дорогам Вампиров Средней полосы
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Смоленскую крепость
- Лопатинский сад
- Вознесенский холм
- Самую древнюю улицу города
- Две смоленских набережные
- Мост, соединяющий правый и левый берега Днепра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы побываем на местах, где происходило действие сериала "Вампиры Средней полосы", снимавшегося в Смоленске и о Смоленске.
Вы узнаете правду о тех исторических событиях,"участником" которых стал Святослав Вернидубович Кривич - с языческих времен и до наших дней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Октябрьской Революции,3, кор. 1 - Громовая башняЗавершение: набережная Днепра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Похожие туры из Смоленска
Групповая
Михаил
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
на Б. Советской улице
29 апр
6 мая
500₽ за человека
Индивидуальная
Наталья
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
ул. Пржевальского д. 3
11 апр
12 апр
17 апр
18 апр
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Елена
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
в сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
Сегодня
10 апр
11 апр
12 апр
3 300₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии