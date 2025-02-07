Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

За три часа обзорной экскурсии вы познакомитесь с архитектурой смоленских храмов и ключевыми событиями их истории.



Вы увидите постройки «домонгольского» периода, чудотворные иконы, посетите храм 16 века, который тесно связан с царской семьей и стрелецким бунтом.



Мы погрузимся в жизни легендарных святых и поднимемся на Соборный холм, где расположилась жемчужина Смоленска — Успенский кафедральный собор.