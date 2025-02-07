За три часа обзорной экскурсии вы познакомитесь с архитектурой смоленских храмов и ключевыми событиями их истории.
Вы увидите постройки «домонгольского» периода, чудотворные иконы, посетите храм 16 века, который тесно связан с царской семьей и стрелецким бунтом.
Мы погрузимся в жизни легендарных святых и поднимемся на Соборный холм, где расположилась жемчужина Смоленска — Успенский кафедральный собор.
Вы увидите постройки «домонгольского» периода, чудотворные иконы, посетите храм 16 века, который тесно связан с царской семьей и стрелецким бунтом.
Мы погрузимся в жизни легендарных святых и поднимемся на Соборный холм, где расположилась жемчужина Смоленска — Успенский кафедральный собор.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииО Смоленских храмах Наш город рассекает на две части самая главная христианская река — Днепр, в которой некогда крестил Русь на православие князь Владимир. С именем нашего города связано много событий, а в смоленских храмах хранятся уникальные реликвии. В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три. Остальные — более позднего времени. Наш маршрут • Начнём с очень важного для верующих места — места убийства князя Глеба на Смядыни. Сейчас здесь стоит маленькая деревянная церквушка, а когда-то располагался огромный каменных храм.
- Детально осмотрим один из храмов домонгольского периода — образец той самой смоленской школы храмового зодчества.
- Побываем у ещё одного уцелевшего храма домонгольской эпохи — «храма на Варяжках» и обсудим, что же в нём особо уникально.
- Переедем к женскому монастырю 16 века, связанному с царской семьёй и стрелецким бунтом.
- Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого.
- Отправимся на Соборный холм, где когда-то располагался собор Владимира Мономаха, а сейчас «парит» на этом месте Свято-Успенский кафедральный собор.
• И конечно, на нашем пути мы встретимся с чудотворными иконами. Перед нами откроют свои двери храмы 12 века, монастыри и соборы, построенные в Смоленске с 16 по 18 век. Говорить будем:
- о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской;
- школе смоленского храмового зодчества;
- святых защитниках земли Смоленской;
- монастыре, с которым связан Пётр I и скульптор Коненков;
- о главном храме города;
- о храме, в котором до 2018 года располагалось общежитие.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для посещения храмов дамам необходимы головные уборы или платки
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле бизнес-класса
- Я заберу вас из удобного вам места в Смоленске и по окончании привезу обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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