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Смоленск - город древний, город вечно молодой

5
2 отзыва
Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Смоленска
Смоленск - город древний, город вечно молодой
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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Смоленск - город древний, город вечно молодой
Смоленск - город древний, город вечно молодой

Что вы увидите

  • Крепостная стена
  • сад Блонье
  • Сквер Памяти Героев
  • Лопатинский сад
  • пл. Ленина и пл. Победы
  • Троицкий женский монастырь
  • Соборный холм
  • Успенский кафедральный собор.
Во время экскурсии 🧭 Вы совершите прогулку 👣 по улицам, скверам и паркам исторического центра города-героя Смоленска, подниметесь на Соборный холм и посетите Свято-Успенский кафедральный собор, в котором хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божьей Матери "Одигитрия", плащаница 16 века и сандалии святого Меркурия Смоленского.
Своими глазами Вы сможете увидеть выдающуюся крепостную стену, построенную более 400 лет назад, а, при желании, и подняться на нее. На примере многочисленных природных, архитектурных, фортификационных, монументальных и скульптурных памятников Вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития города, его военной славой, выдающимися земляками (М. Глинкой, А. Твардовским, М. Исаковским, М. Микешиным, С. Коненковым и другими).
У Вас также будет возможность увидеть красивые 🤩 здания, которые были построены совсем недавно, к 1150-летию Смоленска, и узнать о жизни современного города, который продолжает расти и развиваться.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Начало
🚩 ул. Глинки, д. 3
Место завершения
🏁 Соборная гора, д.5
Смоленск - город древний, город вечно молодой

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Б.
Светлана Б.
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2 отзыва оставили туристы

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