Во время экскурсии 🧭 Вы совершите прогулку 👣 по улицам, скверам и паркам исторического центра города-героя Смоленска, подниметесь на Соборный холм и посетите Свято-Успенский кафедральный собор, в котором хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божьей Матери "Одигитрия", плащаница 16 века и сандалии святого Меркурия Смоленского.

Своими глазами Вы сможете увидеть выдающуюся крепостную стену, построенную более 400 лет назад, а, при желании, и подняться на нее. На примере многочисленных природных, архитектурных, фортификационных, монументальных и скульптурных памятников Вы познакомитесь с историей 📖 возникновения и развития города, его военной славой, выдающимися земляками (М. Глинкой, А. Твардовским, М. Исаковским, М. Микешиным, С. Коненковым и другими).

У Вас также будет возможность увидеть красивые 🤩 здания, которые были построены совсем недавно, к 1150-летию Смоленска, и узнать о жизни современного города, который продолжает расти и развиваться.