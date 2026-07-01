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Кафедральный собор Смоленска

Найдено 4 экскурсии в категории «Кафедральный собор» в Смоленске, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Соборный холм - Успенский собор, Архиерейский двор, смотровые площадки
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Соборный холм - Успенский собор, Архиерейский двор, смотровые площадки
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
3400 ₽ за всё до 16 чел.
Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму
Начало: Улица Соборная Гора, 11
«Познакомьтесь со смоленской историей и побывайте на Соборном холме — самом сакральном месте древнего города вместе с аудиогидом»
620 ₽ за человека
Тайны Успенского собора
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Успенского собора
Начало: Соборный холм у памятника Владимиру Мономаху
«Что вас ожидает: Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Начало: По согласованию с гидом
«Колыбель христианского Смоленска Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Соборный холм - Успенский собор, Архиерейский двор, смотровые площадки;
  2. Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму;
  3. Тайны Успенского собора;
  4. Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска.
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Смоленская Крепость;
  2. сквер Памяти Героев;
  3. Успенский Собор;
  4. Лопатинский сад;
  5. Блонье;
  6. Историко-архитектурный комплекс «Теремок»;
  7. Площадь Победы;
  8. Талашкино;
  9. Набережная реки Днепр;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2026
Сейчас в Смоленске в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 4 экскурсии от 620 до 5500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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