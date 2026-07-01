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Индивидуальная
до 16 чел.
Соборный холм - Успенский собор, Архиерейский двор, смотровые площадки
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
3400 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму
Начало: Улица Соборная Гора, 11
«Познакомьтесь со смоленской историей и побывайте на Соборном холме — самом сакральном месте древнего города вместе с аудиогидом»
620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Успенского собора
Начало: Соборный холм у памятника Владимиру Мономаху
«Что вас ожидает: Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска
Начало: По согласованию с гидом
«Колыбель христианского Смоленска Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Кафедральный собор»
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