Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Альтернативный маршрут по Смоленску

На прогулке 👣 мы постараемся избежать классического обзорного маршрута и пройдем альтернативным путем, который откроет для вас и достопримечательности 🏛️ Смоленска, и жизнь современных смолян, и нетуристические уголки города. В программе:

Успенский собор во всем великолепии его барочного декора. Поговорим об исчезнувших постройках 12 века на Соборном холме.

во всем великолепии его барочного декора. Поговорим об исчезнувших постройках 12 века на Соборном холме. Восточный участок крепостной стены : посмотрим на девять сохранившихся старинных башен среди поля, леса и оврагов.

: посмотрим на девять сохранившихся старинных башен среди поля, леса и оврагов. Авраамиевский монастырь : в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году.

: в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году. Дом с часами , у стен которого оживет романтическая легенда о постовом.

, у стен которого оживет романтическая легенда о постовом. Памятник-олень – любимчик горожан, вокруг которого уже сложились традиции.

– любимчик горожан, вокруг которого уже сложились традиции. А также постройки в стилистике конструктивизма, древние улочки, лютеранская кирха, бывшая «церковь-общежитие» и другие неочевидные места притяжения города.

Город 🏙️ глазами смолян

Для меня Смоленск – место силы, ось и город 🏙️ удивительных историй. Именно таким я покажу его вам! На прогулке 👣 мы поговорим о судьбах людей и зданий, подметим яркие детали: кирпичи с клеймами, лепнину, незаметные надписи и другие следы старины, прорастающие сквозь современность. Кроме того, как активный участник жизни Смоленска и волонтер, я расскажу, как живут, чего хотят и чего добиваются смоляне, которых я называю «городскими оптимистами».

Организационные детали