Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Альтернативный маршрут по Смоленску
На прогулке 👣 мы постараемся избежать классического обзорного маршрута и пройдем альтернативным путем, который откроет для вас и достопримечательности 🏛️ Смоленска, и жизнь современных смолян, и нетуристические уголки города. В программе:
- Успенский собор во всем великолепии его барочного декора. Поговорим об исчезнувших постройках 12 века на Соборном холме.
- Восточный участок крепостной стены: посмотрим на девять сохранившихся старинных башен среди поля, леса и оврагов.
- Авраамиевский монастырь: в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году.
- Дом с часами, у стен которого оживет романтическая легенда о постовом.
- Памятник-олень – любимчик горожан, вокруг которого уже сложились традиции.
- А также постройки в стилистике конструктивизма, древние улочки, лютеранская кирха, бывшая «церковь-общежитие» и другие неочевидные места притяжения города.
Город 🏙️ глазами смолян
Для меня Смоленск – место силы, ось и город 🏙️ удивительных историй. Именно таким я покажу его вам! На прогулке 👣 мы поговорим о судьбах людей и зданий, подметим яркие детали: кирпичи с клеймами, лепнину, незаметные надписи и другие следы старины, прорастающие сквозь современность. Кроме того, как активный участник жизни Смоленска и волонтер, я расскажу, как живут, чего хотят и чего добиваются смоляне, которых я называю «городскими оптимистами».
Организационные детали
- Наш маршрут пройдет по холмам, поэтому удобная обувь будет вашим преимуществом. Также: брюки будут удобнее юбки: на пути нас ждут несколько высоких подъёмов, «форточки» в крепостной стене, сквозь которые мы будем пролезать.
- Альтернативный маршрут может быть частично непроходим в связи с плохими погодными условиями
- Если вы на автомобиле 🚘, можно проехать на нем один из участков маршрута: это немного сбережет ваши силы, но не сильно отразится на времени прогулки