Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Смоленск — город удивительных историй

Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке

Ольга
Ольга – Гид из Смоленска
Эта прогулка 👣 — моя попытка погрузить вас в мир магического реализма Смоленска.

Мы пройдем нестандартным маршрутом, в котором прошлое города переплетется с его современностью: от крепостной стены до знаменитого памятника-оленя.

А по пути проникнем в смоленскую историю 📖, сложенную из любопытных совпадений, параллелей и ярких инсайтов.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй

Что вас ожидает

Альтернативный маршрут по Смоленску
На прогулке 👣 мы постараемся избежать классического обзорного маршрута и пройдем альтернативным путем, который откроет для вас и достопримечательности 🏛️ Смоленска, и жизнь современных смолян, и нетуристические уголки города. В программе:

  • Успенский собор во всем великолепии его барочного декора. Поговорим об исчезнувших постройках 12 века на Соборном холме.
  • Восточный участок крепостной стены: посмотрим на девять сохранившихся старинных башен среди поля, леса и оврагов.
  • Авраамиевский монастырь: в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году.
  • Дом с часами, у стен которого оживет романтическая легенда о постовом.
  • Памятник-олень – любимчик горожан, вокруг которого уже сложились традиции.
  • А также постройки в стилистике конструктивизма, древние улочки, лютеранская кирха, бывшая «церковь-общежитие» и другие неочевидные места притяжения города.

Город 🏙️ глазами смолян
Для меня Смоленск – место силы, ось и город 🏙️ удивительных историй. Именно таким я покажу его вам! На прогулке 👣 мы поговорим о судьбах людей и зданий, подметим яркие детали: кирпичи с клеймами, лепнину, незаметные надписи и другие следы старины, прорастающие сквозь современность. Кроме того, как активный участник жизни Смоленска и волонтер, я расскажу, как живут, чего хотят и чего добиваются смоляне, которых я называю «городскими оптимистами».

Организационные детали

  • Наш маршрут пройдет по холмам, поэтому удобная обувь будет вашим преимуществом. Также: брюки будут удобнее юбки: на пути нас ждут несколько высоких подъёмов, «форточки» в крепостной стене, сквозь которые мы будем пролезать.
  • Альтернативный маршрут может быть частично непроходим в связи с плохими погодными условиями
  • Если вы на автомобиле 🚘, можно проехать на нем один из участков маршрута: это немного сбережет ваши силы, но не сильно отразится на времени прогулки
Начало и место завершения
🚩 у Успенского собора
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй
Смоленск — город удивительных историй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Влюблена в Смоленск и вожу по нему экскурсии. Считаю, что наш город — тайный центр мира, и могу это доказать :-) По образованию педагог, работала в школе, легко лажу с детьми. Долго работала журналистом и редактором. Сейчас увлечена краеведением и историей повседневности, обожаю городские детали и архитектуру, участвую в общественной работе по сохранению памятников. Называю себя «городским оптимистом».
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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