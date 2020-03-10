2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Смоленск: торгуй, воюй, молись

Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники

Алёна
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Алёна – ваш гид
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей.

Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска.

Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Победы
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись

Что вас ожидает

Купеческий Смоленск
Мы посетим храмы XII века и монастыри, построенные купцами, осмотрим роскошные особняки и доходные дома, у которых поговорим о бывших хозяевах. Вы узнаете имена и секреты самых известных купеческих семейств Смоленска: Ланиных, Будниковых, Щедриных, Барышниковых, и поймете, почему купцов второй гильдии в городе было больше, чем первой.

Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша XVII века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу». Мы прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести».

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Она может проходить на вашем автомобиле или на авто гида: Opel Astra или Toyota Avensis. Стоимость аренды трансфера — 500 руб.
  • Рельеф Смоленска весьма холмистый, желательно наличие удобной обуви
  • Я гибкий гид и готова немного изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Я — Алёна, ваш персональный гид по Смоленску! Это мой родной город и люблю его всей душей. С 2003 года являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области. Моя работа — влюблять в Смоленск и вы лично убедитесь в моей компетенции.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
3 часа пролетели как один миг. Огромное спасибо Алене. Гид, влюблённый в свой город, конечно, не редкость, но я не перестаю радоваться, когда удаётся найти именно такого человека. Алена - высокопрофессиональный, беспристрастный, очень доброжелательный гид. Всем рекомендую)
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