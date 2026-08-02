2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Смоленск: торгуй, воюй, молись

Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей.

Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска.

Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
4.9
254 отзыва
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Смоленск: торгуй, воюй, молись

Описание экскурсии

Купеческий Смоленск

Мы посетим храмы 12 века и монастыри, построенные купцами, осмотрим роскошные особняки и доходные дома, у которых поговорим о бывших хозяевах. Вы узнаете имена и секреты самых известных купеческих семейств Смоленска: Ланиных, Будниковых, Щедриных, Барышниковых, и поймете, почему купцов второй гильдии в городе было больше, чем первой.

Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша 17 века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу». Мы поднимемся на соборный холм и осмотрим Успенский собор, самый знаменитый в городе. Прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести».

Организационные детали

  • Рельеф Смоленска весьма холмистый, желательно наличие удобной обуви
  • В стоимость включён трансфер на Lada Vesta
  • Я гибкий гид и готова немного изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3412 туристов
Алёна — ваш персональный гид по Смоленску. Смоленск — мой родной город, который я очень люблю! С 2003 года являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и области. Смоленск — это душевный уголок нашей страны, в который влюбляются все, кто хоть раз побывал здесь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 254 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
240
4
10
3
4
2
1
А
Прекрасная экскурсия. Подробная и при этом не утомительная. За недолгое время побывали в местах на посещение которых скорее всего понадобилось не меньше целого дня, что плюс в авто- пешеходных экскурсиях. Спасибо Алёне за интересный рассказ про свой город.
Прекрасная экскурсия. Подробная и при этом не утомительная. За недолгое время побывали в местах на посещение
Прекрасная экскурсия. Подробная и при этом не утомительная. За недолгое время побывали в местах на посещение
Прекрасная экскурсия. Подробная и при этом не утомительная. За недолгое время побывали в местах на посещение
Прекрасная экскурсия. Подробная и при этом не утомительная. За недолгое время побывали в местах на посещение
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Е
Мы были впервые в Смоленске. Возвращались с Беларуси, в которой также были впервые и за две недели путешествия были уже нагулянные и насмотренные. Но Алена смогла нас удивить. Сначала она
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была все время на связи, помогала нам сориентироваться без навигаторов. Затем провела чудесную, интересную экскурсию. Все было в нашем темпе, подача информации живой и занимательной. Были рассказаны детали, которые не так то просто найти в книгах. И водитель Алена очень спокойный и уверенный. Спасибо огромное, Алёна. Простите, что спустя два года написала отзыв.

Мы были впервые в Смоленске. Возвращались с Беларуси, в которой также были впервые и за две
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А
Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в атмосферу! 🌿✨

Огромная благодарность за каждый рассказ, за те детали, которые оживляют историю, и за ту магию, которая наполняет пространство. Время пролетело
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незаметно, но впечатления останутся надолго 💫

Каждый уголок, каждая улица звучали по-новому. Спасибо за вдохновение и теплую атмосферу — такие моменты запоминаются навсегда ❤️

Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть город, а почувствовать его душу.

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А
Не часто случается, чтобы знания, умение подать материал и жизненная позиция экскурсовода совпадали с ожиданиями туристов. Здесь все совпало. Даже вопросы, которые я задал ещё до начала экскурсии, были проработаны на серьёзном уровне.
Рекомендую всем. Не пожалеете.
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Н
Алена отличный и профессиональный знаток Смоленска. Нам были показаны самые знаковые, значимые для истории города здания, храмы, скверы и сады. Однако хотелось бы, чтобы Алена снизила темп речи и отказалась от скороговорки в рассказе… или же увеличила бы продолжительность прогулки, чтобы мы могли более комфортно и досконально внимать действительно об'емному и хорошо продуманному плану прогулки.
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И
Прекрасная экскурсия, несмотря на дождливый день.
Увлекательный рассказ держал внимание на протяжении всей прогулки.
История оживала на глазах… Очень понравилось
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