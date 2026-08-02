2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Купеческий Смоленск

Мы посетим храмы 12 века и монастыри, построенные купцами, осмотрим роскошные особняки и доходные дома, у которых поговорим о бывших хозяевах. Вы узнаете имена и секреты самых известных купеческих семейств Смоленска: Ланиных, Будниковых, Щедриных, Барышниковых, и поймете, почему купцов второй гильдии в городе было больше, чем первой.

Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша 17 века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу». Мы поднимемся на соборный холм и осмотрим Успенский собор, самый знаменитый в городе. Прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести».

Организационные детали