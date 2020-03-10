2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Купеческий Смоленск

Мы посетим храмы XII века и монастыри, построенные купцами, осмотрим роскошные особняки и доходные дома, у которых поговорим о бывших хозяевах. Вы узнаете имена и секреты самых известных купеческих семейств Смоленска: Ланиных, Будниковых, Щедриных, Барышниковых, и поймете, почему купцов второй гильдии в городе было больше, чем первой.

Я покажу, где прежде возвышалась городская ратуша XVII века, проведу вас старинными улицами в княжеский город, древнейший торг и «Немецкую слободу». Мы прогуляемся по паркам и совершим променад по набережной Днепра, беседуя о том, чем торговал Смоленск, какими особыми привилегиями пользовались наши купцы в Византии и что значил для них «Кодекс деловой чести».