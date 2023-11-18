Предлагаю вам совершить вместе со мной загородную прогулку по местам, связанных с военной историей города. В 8-ми километрах от Смоленска находится немецкий командно-штабной бункер «Беренхалле», или «Медвежья берлога», оставшийся нам от немецко-фашистских захватчиков в 40-е годы.

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Описание

Что вас ждет: На месте я расскажу вам его историю, для кого он был построен, и кем, мы посетим несколько объектов, связанных с ним, в некоторые даже попадём внутрь! По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле".