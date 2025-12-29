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впечатления. Для ребенка это стало настоящим приключением, а для меня — возможность окунуться в атмосферу военных лет.



Также мы побывали на старом немецком кладбище и были в Катыни. И хотя место само по себе вызывает трепет, экскурсовод сумел преподнести информацию с глубоким уважением к истории, что позволило по-новому взглянуть на те трагические события.



Особо хочу отметить работу Дмитрия. Он великолепно подготовлен и умеет подать материал и взрослым и детям. Организационный плюс: мы были без машины, Дмитрий возил нас на своей.



Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Смоленск с нового ракурса. Это было незабываемое путешествие в прошлое.