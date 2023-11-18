Предлагаю вам совершить вместе со мной загородную прогулку по местам, связанных с военной историей города.
В 8-ми километрах от Смоленска находится немецкий командно-штабной бункер «Беренхалле», или «Медвежья берлога», оставшийся нам от немецко-фашистских захватчиков в 40-е годы.
В 8-ми километрах от Смоленска находится немецкий командно-штабной бункер «Беренхалле», или «Медвежья берлога», оставшийся нам от немецко-фашистских захватчиков в 40-е годы.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
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23
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мы посетим до 7 надземных объектов(бронеколпаков)
- Входящих в состав бункерного комплекса. По договоренности
- Можно побывать в Мемориальном комплексе «Катынь» и Археологическом комплексе «Гнёздовские Курганы»(10 век)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет: На месте я расскажу вам его историю, для кого он был построен, и кем, мы посетим несколько объектов, связанных с ним, в некоторые даже попадём внутрь! По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле".
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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