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Тайны немецкого бункера «Barenhalle»

Предлагаю вам совершить вместе со мной загородную прогулку по местам, связанных с военной историей города.

В 8-ми километрах от Смоленска находится немецкий командно-штабной бункер «Беренхалле», или «Медвежья берлога», оставшийся нам от немецко-фашистских захватчиков в 40-е годы.
5
7 отзывов
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»

Описание экскурсии

Что вас ждет: На месте я расскажу вам его историю, для кого он был построен, и кем, мы посетим несколько объектов, связанных с ним, в некоторые даже попадём внутрь! По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле". Важная информация:
Экскурсия проводится на авто туристов.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бункерный комплекс (подземелья закрыты)
  • Мемориальный комплекс "Катынь" и Археологический комплекс "Гнёздовские Курганы" (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт (проводится на авто туристов)
Место начала и завершения?
ТРЦ «Галактика»
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на авто туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
К
Прекрасный город! Отличный гид Дмитрий! Интересно рассказывает, и у него есть специальная папочка с разными фото материалами- как тот или иной объект выглядел раньше- это очень наглядно и полезно видеть! Время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся и возьмем другую экскурсию у него! Рекомендую! Также все подскажет тем, кто в городе первый раз (как мы) где поесть, куда сходить 👍 Спасибо!
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Б
Были на экскурсии с сыновьями 14 и 18 лет. Дмитрий очень интересно рассказывал про военное прошлое Смоленска. Три часа пролетели на одном дыхании. Дмитрий- человек,увлеченный историей,обладающий глубокими знаниями,интересный рассказчик.
Нам очень понравилось. Рекомендуем тем,кто хочет знать больше об истории Смоленска.
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И
Недавно посетили с ребенком (8 лет) экскурсию по бункерам, и это было невероятно увлекательное путешествие в прошлое. Экскурсия включала в себя посещение 2х бункеров, что оставило у нас самые яркие
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впечатления. Для ребенка это стало настоящим приключением, а для меня — возможность окунуться в атмосферу военных лет.

Также мы побывали на старом немецком кладбище и были в Катыни. И хотя место само по себе вызывает трепет, экскурсовод сумел преподнести информацию с глубоким уважением к истории, что позволило по-новому взглянуть на те трагические события.

Особо хочу отметить работу Дмитрия. Он великолепно подготовлен и умеет подать материал и взрослым и детям. Организационный плюс: мы были без машины, Дмитрий возил нас на своей.

Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть Смоленск с нового ракурса. Это было незабываемое путешествие в прошлое.

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А
Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и окажемся в гуще событий, о которых был рассказ, что случится
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переход, как в кино. Хочется отметить лёгкую подачу материала, глубокое владение темой и хорошую организацию. Время пролетело незаметно. С удовольствием повторим это приключение в следующий приезд в Смоленск и уже рекомендовали своим друзьям

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С
Сходили на очень интересную экскурсию в районе Смоленска на объект Беренхале, немецкое кладбище в Красном бору и Катынь. Гид Дмитрий рассказывал очень интересно, интересно было посмотреть на фотографии этих мест
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в годы ВОВ. Погода выдалась не весенняя, но мы отлично проехали везде на машине Дмитрия. Не всякая машина там проедет. Мы остались очень довольны и я и ребенок и бабушка. Очень рекомендуем экскурсии с Дмитрием! Спасибо большое!

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S
Сходили на очень интересную экскурсию в районе Смоленска на объект Беренхале, немецкое кладбище в Красном бору и Катынь. Гид Дмитрий рассказывал очень интересно, интересно было посмотреть на фотографии этих мест
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в годы ВОВ. Погода выдалась не весенняя, но мы отлично проехали везде на машине Дмитрия. Не всякая машина там проедет. Мы остались очень довольны и я и ребенок и бабушка. Очень рекомендуем экскурсии с Дмитрием! Спасибо большое!

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