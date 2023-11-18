Тайны немецкого бункера «Barenhalle»

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Предлагаю вам совершить вместе со мной загородную прогулку по местам, связанных с военной историей города.

В 8-ми километрах от Смоленска находится немецкий командно-штабной бункер «Беренхалле», или «Медвежья берлога», оставшийся нам от немецко-фашистских захватчиков в 40-е годы.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Ближайшие даты:
18
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21
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даты

Что вас ожидает:

  • Мы посетим до 7 надземных объектов(бронеколпаков)
  • Входящих в состав бункерного комплекса. По договоренности
  • Можно побывать в Мемориальном комплексе «Катынь» и Археологическом комплексе «Гнёздовские Курганы»(10 век)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет: На месте я расскажу вам его историю, для кого он был построен, и кем, мы посетим несколько объектов, связанных с ним, в некоторые даже попадём внутрь! По желанию можем посетить мемориал "Катынь", находящийся в непосредственной близости от бункера "Беренхалле".

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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