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армий "Центр" и таинственным институтом оккультных наук "Аненербе".



Вас ждет посещение не только самого бункера, но и разведывательной школы "Сатурн", где готовились диверсанты и шпионы.



Маршрут также включает остановку у мемориального комплекса "Катынь", символизирующего память о репрессиях, и Гнёздовский археологический комплекс, где начиналась история Смоленска.



Экскурсия проводится на комфортабельном авто, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия по историческим местам.



Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое позволит вам коснуться тайн и загадок, оставшихся после войны. Подарите себе возможность увидеть историю под другим углом, забронировав эту экскурсию уже сегодня