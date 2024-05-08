Представляем уникальную возможность погрузиться в историю Второй мировой войны, посетив немецкий бункерный комплекс Barenhalle, расположенный в непосредственной близости от Смоленска.
Эта экскурсия откроет перед вами страницы прошлого, связанные с деятельностью группы
Эта экскурсия откроет перед вами страницы прошлого, связанные с деятельностью группы
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная возможность исследовать немецкий бункер
- 📜 Узнать тайны института «Аненербе»
- 🕵️♂️ Посетить школу диверсантов «Сатурн»
- 🏛 Осмотреть мемориальный комплекс «Катынь»
- 🏺 Погрузиться в историю Гнёздовского археологического комплекса
Что можно увидеть
- Немецкий бункерный комплекс Barenhalle
- Школа диверсантов «Сатурн»
- Мемориальный комплекс «Катынь»
- Гнёздовский археологический комплекс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим немецкий бункерный комплекс Barenhalle, вернее, то, что от него осталось: несколько надземных объектов и бронеколпаков, откуда шли входы в подземелья. Объекты находятся на удалении друг от друга, но были связаны между собой подземными ходами!
- Рядом с бункером находилась немецкая разведывательная школа «Сатурн», в которой готовили диверсантов и шпионов. Я покажу вам это место и расскажу о нём.
- По дороге заедем на мемориальный комплекс «Катынь», где осмотрим памятник репрессиям и захоронения польских офицеров.
- Также посетим Гнёздовский археологический комплекс с древними и языческими захоронениями. Именно здесь начался Смоленск и отсюда пошёл племенной союз кривичей, наших предков.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном авто Renault Espace. Если вы на своём авто, то стоимость экскурсии будет ниже — 5460 руб. По запросу предоставлю детское кресло.
- Бункер расположен в 8 км. от Смоленска.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Галактика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 293 туристов
Добрый день! Я Дмитрий — дипломированный экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
8 мая 2024
Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
Марина
1 мая 2024
Великолепная и очень необычная экскурсия которая позволить окунуться во времена Второй Мировой. Искренне рекомендую. Посетили просто невероятные места и услышали интересный рассказ!
Н
Надежда
12 апр 2024
Очень познавательная и необычная экскурсия, Дмитрий очень интересный рассказчик. Узнали много тайных фактов, есть над чем подумать и поразмыслить!
М
Михаил
25 мар 2024
Интересная экскурсия по окрестностям Смоленска для тех, кто, приезжая в город, хочет увидеть не только стены, музеи и храмы. Тем, кому интересен этот период нашей истории, советую не откладывать, так
С
Светлана
5 мар 2024
Экскурсия превзошла все ожидания. Дмитрий давал много информации, показывал исторические фотографии и схемы размещения объектов, что позволяло представить общую картину, учитывая, что бетонные сооружения размещаются на достаточно большой площади лесного
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