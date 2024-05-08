Тайны немецкого бункера Barenhalle

Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Представляем уникальную возможность погрузиться в историю Второй мировой войны, посетив немецкий бункерный комплекс Barenhalle, расположенный в непосредственной близости от Смоленска.

Эта экскурсия откроет перед вами страницы прошлого, связанные с деятельностью группы
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армий "Центр" и таинственным институтом оккультных наук "Аненербе".

Вас ждет посещение не только самого бункера, но и разведывательной школы "Сатурн", где готовились диверсанты и шпионы.

Маршрут также включает остановку у мемориального комплекса "Катынь", символизирующего память о репрессиях, и Гнёздовский археологический комплекс, где начиналась история Смоленска.

Экскурсия проводится на комфортабельном авто, что обеспечивает максимальный комфорт во время путешествия по историческим местам.

Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое позволит вам коснуться тайн и загадок, оставшихся после войны. Подарите себе возможность увидеть историю под другим углом, забронировав эту экскурсию уже сегодня

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔍 Уникальная возможность исследовать немецкий бункер
  2. 📜 Узнать тайны института «Аненербе»
  3. 🕵️‍♂️ Посетить школу диверсантов «Сатурн»
  4. 🏛 Осмотреть мемориальный комплекс «Катынь»
  5. 🏺 Погрузиться в историю Гнёздовского археологического комплекса

Что можно увидеть

  • Немецкий бункерный комплекс Barenhalle
  • Школа диверсантов «Сатурн»
  • Мемориальный комплекс «Катынь»
  • Гнёздовский археологический комплекс
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Тайны немецкого бункера Barenhalle
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы посетим немецкий бункерный комплекс Barenhalle, вернее, то, что от него осталось: несколько надземных объектов и бронеколпаков, откуда шли входы в подземелья. Объекты находятся на удалении друг от друга, но были связаны между собой подземными ходами!
  • Рядом с бункером находилась немецкая разведывательная школа «Сатурн», в которой готовили диверсантов и шпионов. Я покажу вам это место и расскажу о нём.
  • По дороге заедем на мемориальный комплекс «Катынь», где осмотрим памятник репрессиям и захоронения польских офицеров.
  • Также посетим Гнёздовский археологический комплекс с древними и языческими захоронениями. Именно здесь начался Смоленск и отсюда пошёл племенной союз кривичей, наших предков.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном авто Renault Espace. Если вы на своём авто, то стоимость экскурсии будет ниже — 5460 руб. По запросу предоставлю детское кресло.
  • Бункер расположен в 8 км. от Смоленска.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ Галактика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
Г
8 мая 2024
Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
Марина
1 мая 2024
Великолепная и очень необычная экскурсия которая позволить окунуться во времена Второй Мировой. Искренне рекомендую. Посетили просто невероятные места и услышали интересный рассказ!
Н
12 апр 2024
Очень познавательная и необычная экскурсия, Дмитрий очень интересный рассказчик. Узнали много тайных фактов, есть над чем подумать и поразмыслить!
М
25 мар 2024
Интересная экскурсия по окрестностям Смоленска для тех, кто, приезжая в город, хочет увидеть не только стены, музеи и храмы. Тем, кому интересен этот период нашей истории, советую не откладывать, так
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как судьба основных объектов может пойти двумя путями, или их включат в программу наследия и всё это станет музеем с несколькими локациями, или скроется от посторонних глаз на огороженных участках, а, возможно и будет разрушено.

С
5 мар 2024
Экскурсия превзошла все ожидания. Дмитрий давал много информации, показывал исторические фотографии и схемы размещения объектов, что позволяло представить общую картину, учитывая, что бетонные сооружения размещаются на достаточно большой площади лесного
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массива. Кроме того, Дмитрий дал рекомендации, что дополнительно почитать и посмотреть о событиях, связанных с периодом оккупации Смоленска.
Экскурсия к немецкому бункеру Bärenhöhle относится к тому типу экскурсий, после которых вопросов много, а ответов мало. Рекомендую вместе с Дмитрием ответить на часть из них.

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