Как добраться до или из аэропорта Сочи из Адлера, Красной поляны и центра города, какие маршрутные автобусы ходят, сколько стоит такси 🚕 и прокат автомобиля в аэропорту, онлайн-табло, есть ли бизнес-зал и парковка, в каких кафе можно недорого поесть, сколько стоят авиабилеты 🎫 в Сочи

Аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова

Аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова – международный аэропорт Южного Федерального округа России и Краснодарского края, который обслуживает внутренние и зарубежные рейсы 40 авиакомпаний. Расположен в юго-восточном направлении от центральной части Сочи в Адлерском районе. По официальным данным, создан в 1945 году. В наши дни — это современное здание, в котором отлично сочетаются комфорт и высокие технологии, поэтому и обслуживание здесь на высшем уровне.

Территория и комплекс

На территории аэродрома расположены две взлётно-посадочные полосы. Протяжённость части лётного поля для управления и буксировки воздушных судов составляет 4310 метров, ширина – 40,5 метра.

Пассажирский комплекс состоит из двухэтажного терминала (65 тысяч квадратных метров), платной зоны для парковки (219 тысяч квадратных метров), а также VIP-терминала и автобусной остановки. Здесь также находится оборудованное место для остановки скоростного поезда «Ласточка», на котором можно доехать до Сочинского железнодорожного вокзала.

На первом этаже терминала осуществляется выдача багажа пассажиров, путешествующих внутренними и международными рейсами. Здесь же работают служба миграции и представители туристических компаний. Пассажиры дожидаются своего рейса в залах ожидания прилёта самолётов. Кроме этого, есть кафе, банкоматы, различные магазины.

На втором этаже люди ожидают вылета рейсов, функционируют стойки регистрации. Имеются залы отдыха повышенного комфорта, кафе, рестораны, медицинский пункт. В международной зоне можно отовариться в магазинах беспошлинной торговли Duty Free. На специально отведённых для упаковки местах предоставляется возможность тут же запаковать багаж. О его сохранности позаботится камера хранения.

Также территория комплекса обязательно наличие комнаты для матери и ребёнка, отдела, занимающегося розыском багажа, бюро находок, фитосанитарный и ветеринарный контроль, часовня Михаила Архангела, обмен валют, полицейский пункт. Работает специальный отдел по оказанию помощи людям с особыми потребностями.

В аэропорт и обратно

Ж/д станция «Аэропорт Сочи» Автобус №58 Место высадки пассажиров №105 автобус

Добраться до пассажирского терминала можно посредством своего или арендованного автомобиля, общественного транспорта или вызова такси.

Кстати, онлайн-табло с вылетами и прилётами можно посмотреть на официальном сайте аэропорта: https://aer.aero/flights/online-schedule/

На электричке «Ласточке»

Одним из комфортных средств передвижения является скоростной поезд «Ласточка». В его расписание входят такие направления, как:

Краснодар – Адлер, Роза Хутор, Имеретинский курорт; Туапсе – Аэропорт Сочи; Туапсе – Имеретинский курорт; Сочи – Роза Хутор; Улица Лазаревская – Аэропорт Сочи; Адлер – Майкоп; Сочи – Аэропорт Сочи; Роза Хутор – Аэропорт Сочи; Имеретинский курорт – улица Лазаревская.

Автобусы до/из Аэропорта Сочи

Передвигаться можно и на автобусах. Место для посадки находится на территории, прилегающей к аэровокзалу. Для каждого общественного транспортного средства выделена определённая площадка, на которую нанесены разметки – «Сочи», «Адлер», «Красная поляна».

Из Аэропорта до Адлера:

№ 57К – «Аэропорт Сочи – железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» – совхоз «Россия»; № 135 – «Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» – железнодорожный вокзал «Олимпийский парк»; № 58 – «Аэропорт Сочи – контрольно-пропускной пункт «Псоу».

Из Аэропорта до горнолыжного курорта «Красная поляна»:

№ 135 – «Железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» – горнолыжный комплекс «Роза Хутор»; № 105с – «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» – горнолыжный комплекс «Роза Хутор»; № 105 – «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» – горнолыжный комплекс «Роза Хутор».

Из Аэропорта до Сочи:

№ 105с – «Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» (не через Кудепсту и Хосту); № 105 – «Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» (через Кудепсту и Хосту).

Имеется ещё ряд направлений через Сочи:

№ 51 – от аэропорта до торгового центра Адлера; № 124 – от аэропорта до Сочи; № 130 – от Адлера до аэропорта и села Молдовка; № 131 – от Адлера до аэропорта и дальше в село Голицыно.

Прокат авто в аэропорту Сочи

Цена такси до Сочи будет достигать 1200-1500 рублей, а если вы едете не в центр Сочи или Адлер, то цена может кратно увеличиться, поэтому можно арендовать авто прямо в аэропортом, загрузить туда свой багаж и поехать в отель или квартиру, причем сутки могут стоить дешевле чем один заказ такси.

Прокат автомобиля Здесь можно выбрать автомобиль по цене и марке

Попутчики

Еще есть вариант – это поехать с попутчиками. Например, на сервисе blablacar, можно посмотреть, предлагает ли какой-нибудь водитель поехать по его маршруту и взять с собой попутчиков за символическую цену.

Расписание авиарейсов в Сочи

Зона парковки

Территория аэропорта оборудована несколькими парковками

На территории аэропорта есть несколько парковочных мест. Чтобы попасть на почасовую или краткосрочную парковку, необходимо проехать через шлагбаумы под номером 1, 2 и 3. Первые 15 минут первого часа бесплатные. Данное парковочное место рассчитано на 350 автомобилей.

Посуточная или долгосрочная парковка предполагает перемещение через шлагбаум номер 4. Так же, как и на посуточной парковке здесь первые 15 минут первого часа бесплатные. Сюда можно попасть со стороны привокзальной площади. Парковка вмещает 68 мест.

Есть и вторая платная посуточная парковка. Она предназначена для VIP-клиентов и рассчитана на 50 автомобилей. Здесь можно находиться бесплатно первые 10 минут, затем оплата осуществляется по установленному тарифу так же, как и на других парковках.

Не платить за парковку авто позволяет место, расположенное за профилакторием. Здесь могут вместиться одновременно 50 машин. Недалеко от здания аэропорта имеется ещё одна бесплатная парковка на 120 мест.

Для лиц с особыми потребностями, а также тех, кто их сопровождает услуги парковки бесплатные, но только в том случае, если предъявляются соответствующие документы.

Зона отдыха

Время ожидания рейсов можно провести в окружении приятной обстановки и всяческих удобств. Международный аэропорт Сочи предлагает два зала отдыха повышенной комфортности: для пассажиров внутренних и международных авиарейсов. Первый зал расположен в зоне вылетов на втором этаже в секторе С и предназначен для международных перелётов. Прежде чем попасть сюда, пассажиры проходят паспортный контроль, досмотр, сдают багаж при необходимости.

Второй зал повышенной комфортности находится на втором этаже в секторе В. Он предназначен для внутренних рейсов на территории Российской Федерации. Его посетители также проходят багажный досмотр и паспортный контроль через службу безопасности.

Услуги бизнес-сервиса

Бизнес зал Шведский стол в бизнес зале

Бизнес-зал предлагает широкий спектр разнообразных услуг:

Специальное питание; Шведский стол; Напитки; Спутниковое телевидение; Безлимитный Интернет на бесплатной основе; Душевая; Место для работы с удобствами.

Для самых маленьких путешественников предусмотрены обустроенная детская игровая зона.

Кроме того, пассажиры бизнес-зала приглашаются на рейс индивидуально.

В каких случаях доступны услуги

Бесплатно воспользоваться услугами зоны отдыха повышенной комфортности могут обладатели карт Priority Pass и «золотого» статуса авиакомпании «Аэрофлот». Также уезжающие могут сделать это посредством сервисов LoungeKey и Diners Club или предъявить посадочный талон пассажира бизнес-класса либо дополнительно заплатить.

В любом случае следует делать бронь заранее, не позднее 24 часов, до начала посещения. Стоит отметить, что для тех, кто летит бизнес-классом, время пребывания здесь не ограничено.

Где можно поесть

Ресторан «Ахун» Burger King Кафе PIZZA&PASTA Буфет «Тревелю» Закусочная «BABOOSHKA»

На территории аэропорта расположено множество различных кафе и ресторанов, где можно выбрать понравившуюся еду за приемлемую сумму.

Популярная сеть кафе «Крошка Картошка» предлагает блюда, в основе которых лежит печёный картофель. Кафе расположено на втором этаже в зоне вылета.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King предлагает гамбургеры на выбор. Они также работают на втором этаже в зоне вылета.

Насладиться изяществом итальянской гастрономии можно в кафе PIZZA&PASTA. Здесь достаточно уютно и можно скрасить долгие часы ожидания вылета.

Буфет «Тревел» предлагает не просто легко подкрепиться, но и полноценно позавтракать, пообедать и поужинать.

Закусочная BABOOSHKA BUFFET находится на первом этаже. Здесь можно отведать вкусную кухню, всегда свежие продукты, цены на которые могут приятно удивить.

В международном аэропорту Сочи есть все условия для ожидания вылетов и прилётов. Зоны отдыха порадуют своими удобствами, а местные кафе, закусочные и рестораны предложат широкий ассортимент свежей еды. Одним словом, здесь всё предусмотрено ради комфорта пассажиров, их семей, а также для тех, кто встречает и провожает.