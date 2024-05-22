1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«По желанию можно искупаться в реке Кудепста»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870₽ за человека
Мини-группа
1 час
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
«Что вас ждет Приглашаем вас на конные прогулки с инструктором по живописным местам одного из районов Сочи, посёлок Кудепста с возможностью покормить наших чудесных лошадок, а также, спуститься к горной реке, чтобы сделать шикарные фото»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 мая 2024Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
- ММаргарита17 мая 2024очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
- ААлександра13 мая 2024Это была прекрасная прогулка, очень сильно понравилось с подругой нам, ребята молодцы, один восторг и море впечатлений)))
- ННаталия6 мая 2024Сегодня была на экскурсии конная прогулка по тиссо самшитовой роще. Нас тепло встретили, рассказали и показали, сопровождали и направляли. Прогулка
- ЕЕвгений28 апреля 2024Отличная конная прогулка. Все лошади чистые, ухоженные. Внимательные инструктора хорошо объяснили как управлять лошадью и что делать во время прогулки. Легкая прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет попробовать прокатиться на лошади.
- ААлёна13 апреля 2024Очень много положительных эмоций! Спасибо Георгию, все было восхитительно!
- ЕЕвгения14 марта 2024Прогулки на лошадях в СочиКонная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!
- ААлексей14 марта 2024Прогулки на лошадях в СочиХорошая экскурсия, умные спокойные лошадки. Плохая дорога до базы, За это минус одна звезда.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Кудепста»
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