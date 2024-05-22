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улыбчивые молодые ребята на привале сделают вам фото верхом на коне) красивые места, лес, нежарко, достопримечательностей каких-то по пути нет, но зато не высоко в горах, добираться не долго и можно не бояться, что будет холодно мини-ферма, есть козочки, куры, утята бегают)) детям понравится с удовольствием покормили лошадок принесенными с собой яблоками, они когда просят - стучат копытом о землю, потом головой кивают - благодарят как будто)) берут корм с ладони очень аккуратно, губами, совсем не страшно) раньше побаивалась лошадей, сейчас с удовольствием и без страха пообщалась с ними спасибо организаторам, рекомендую