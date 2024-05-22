Экскурсии в Кудепсту из Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Кудепста» в Сочи, цены от 2 870 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Мы отвезем вас на конную базу в районе реки Кудепста — это проверенное место, где живут счастливые и здоровые животные»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
«По желанию можно искупаться в реке Кудепста»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
36 отзывов
Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
Начало: Жд Адлер, пос. Кудепста, от остановки или отеля
«Что вас ждет Приглашаем вас на конные прогулки с инструктором по живописным местам одного из районов Сочи, посёлок Кудепста с возможностью покормить наших чудесных лошадок, а также, спуститься к горной реке, чтобы сделать шикарные фото»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
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    общались с гостями, а не забавлялись между собой как дети. На обратную дорогу пришлось ждать трансфер около 20 минут, хотя с прогулки нас подгоняли вернуться быстрее.

    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спускамиЗамечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
    Добрый день, была на конной прогулки у Светланы, очень понравилось! Конь спокойный, места живописные, спасибо большое за впечатления
  • М
    Маргарита
    17 мая 2024
    Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
    очень понравилась прогулка! группа небольшая, 7 или 8 человек доставляют к самому месту от отеля лошадки послушные, несложный инструктаж, внимательные инструкторы - позитивные,
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    улыбчивые молодые ребята на привале сделают вам фото верхом на коне) красивые места, лес, нежарко, достопримечательностей каких-то по пути нет, но зато не высоко в горах, добираться не долго и можно не бояться, что будет холодно мини-ферма, есть козочки, куры, утята бегают)) детям понравится с удовольствием покормили лошадок принесенными с собой яблоками, они когда просят - стучат копытом о землю, потом головой кивают - благодарят как будто)) берут корм с ладони очень аккуратно, губами, совсем не страшно) раньше побаивалась лошадей, сейчас с удовольствием и без страха пообщалась с ними спасибо организаторам, рекомендую

  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Это была прекрасная прогулка, очень сильно понравилось с подругой нам, ребята молодцы, один восторг и море впечатлений)))
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Сегодня была на экскурсии конная прогулка по тиссо самшитовой роще. Нас тепло встретили, рассказали и показали, сопровождали и направляли. Прогулка
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    проходила в теплой атмосфере. Прекрасный вид, чистый воздух, отличное настроение. Спасибо хозяйке конному двору Кони у Светланы. Приезжайте и зарядитесь прекрасной обстановкой.

  • Е
    Евгений
    28 апреля 2024
    Конные прогулки по живописным местам Кудепсты
    Отличная конная прогулка. Все лошади чистые, ухоженные. Внимательные инструктора хорошо объяснили как управлять лошадью и что делать во время прогулки. Легкая прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет попробовать прокатиться на лошади.
  • А
    Алёна
    13 апреля 2024
    Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
    Очень много положительных эмоций! Спасибо Георгию, все было восхитительно!
  • Е
    Евгения
    14 марта 2024
    Прогулки на лошадях в Сочи
    Конная прогулка понравилась, провели инструктаж, все объяснили, кони спокойные и умные, понимают все, природа весенняя, красивые виды, спасибо за приятные эмоции и новые впечатления!
  • А
    Алексей
    14 марта 2024
    Прогулки на лошадях в Сочи
    Хорошая экскурсия, умные спокойные лошадки. Плохая дорога до базы, За это минус одна звезда.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Кудепста»

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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Кудепста" можно забронировать 3 экскурсии от 2 870 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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