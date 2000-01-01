3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы

Во время морской прогулки вы порыбачите, искупаетесь в открытом море, а мы приготовим для вас...

Во время морской прогулки вы порыбачите, искупаетесь в открытом море, а мы приготовим для вас пойманную рыбу.
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту.
Что вас ждет
Купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
Полноценно в море мы проведем 3 часа. Предоставим снасти и приготовим выловленную вами рыбу.
Важно знать
Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

В стоимость экскурсии включено:

  • 3 часа морской прогулки,
  • рыбалка,
  • удочки и спиннинги,
  • купание в море в хорошую погоду.
Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.,
  • напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),
  • нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.

Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:

  • поломка удочки — 2 000 р.,
  • поломка катушки — 1 000 р.,
  • обрыв снасти, путание — 100 р.

Цены на экскурсию

Для группы 1-11 человек
Билет на посадку
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3 часа морской прогулки
  • рыбалка
  • удочки и спиннинги
  • приготовление улова на борту
  • купание в море в хорошую погоду.
  • Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!
Что не входит
  • трансфер
  • приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.
  • напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
  • нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.
  • Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
  • поломка удочки — 2 000 р.
  • поломка катушки — 1 000 р.
  • обрыв снасти, путание — 100 р.
Место начала и завершения
порт Сочи
Важная информация
  • Здравствуйте, скоро свяжемся с вами в ватцап. Если у вас есть вопросы, то можете сами заранее нам позвонить или написать в ватцап на номер 8(912)256-54-56, и мы ответим на интересующие вас вопросы.
  • Приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.
  • Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт).
  • Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
  • поломка удочки — 2 000 р.
  • поломка катушки — 1 000 р.
  • обрыв снасти, путание — 100 р.
Когда и сколько длится?
Когда: с 10 утра
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

с 10 утра

Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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