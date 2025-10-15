Мои заказы

4 сезона: городская бродилка по Сочи

Совершить кругосветное путешествие на уютных улочках города-сада
На нашей экскурсии нескучные истории переплетутся с романтизмом архитектуры и южной сочинской зеленью.

Вы пройдёте через историческое ядро города — от Летнего театра до Морского вокзала. Найдёте много милых уголков, в которые обязательно захочется вернуться.

И самое главное — почувствуете себя так, будто приехали в гости к родным, которые хотят рассказать вам о Сочи всё.
Описание экскурсии

  • У Морских ворот вы узнаете тайны четырёх сторон света и комедии Леонида Гайдая.
  • В саду русско-японской дружбы выясните секрет самураев, а в Черешневом саду окунётесь в медитативную атмосферу.
  • На нулевом километре загадаете желание.
  • Коснётесь стен оборонительного форта «Александрия».
  • Увидите «живых ископаемых».
  • Отыщете место, где по слухам до сих пор находится подземный лабиринт.
  • Услышите о первой пальме России, Олимпийских играх 2014 года, а ещё о судьбах людей, открывших курорт в самых северных субтропиках.
  • Юным гостям будет интересно найти Чебурашку в одном из городских парков, а старшему поколению — увидеть первые сочинские виллы.

Кому понравится экскурсия
Наша познавательная прогулка будет интересна и маститым ботаникам, и влюблённым парам, и родителям с детьми.

Организационные детали

  • Друзья, чтобы чувствовать себя на маршруте комфортно, возьмите с собой воду, сок или перекус, особенно если с вами дети.
  • Вам пригодится пустая бутылочка ёмкостью 0,5 л. Если будет работать бювет, попробуем (бесплатно) сочинской минеральной воды.
  • Санитарные остановки будут обязательно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Елена
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 215 туристов
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я
читать дальше

профессиональный экскурсовод, член Сочинского географического общества. В арсенале гидов нашей команды не только пешие экскурсии по экотропам Сочинского национального парка, но и городские прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать ваш активный отдых по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы побываете там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!

Ольга
Ольга
15 окт 2025
Действительно, жанр экскурсии - это "бродилка"! Но бродилка не в одиночку, а с экскурсоводом - местным жителем. У нас гидом была Елена. Я уже гуляла сама по некоторым местам маршрута,
читать дальше

но на экскурсии узнала о них интересные факты. Экскурсия ненапряжная, без миллиона дат и сведений, и в ней много ботанических "ноток".
Я в Сочи не в первый раз, и мне понравился этот легкий формат.

Ю
Юрий
2 дек 2024
Спасибо гиду, Елена дождалась нас, хотя мы в силу форс-мажора пришли на место встречи на сорок минут позже. Отличная экскурсия, узнали про Сочи много интересного. С Еленой было очень комфортно и мне, и детям, маршрут продуман с учетом удобства всех участников. Рекомендую однозначно.

