На нашей экскурсии нескучные истории переплетутся с романтизмом архитектуры и южной сочинской зеленью.
Вы пройдёте через историческое ядро города — от Летнего театра до Морского вокзала. Найдёте много милых уголков, в которые обязательно захочется вернуться.
И самое главное — почувствуете себя так, будто приехали в гости к родным, которые хотят рассказать вам о Сочи всё.
Описание экскурсии
- У Морских ворот вы узнаете тайны четырёх сторон света и комедии Леонида Гайдая.
- В саду русско-японской дружбы выясните секрет самураев, а в Черешневом саду окунётесь в медитативную атмосферу.
- На нулевом километре загадаете желание.
- Коснётесь стен оборонительного форта «Александрия».
- Увидите «живых ископаемых».
- Отыщете место, где по слухам до сих пор находится подземный лабиринт.
- Услышите о первой пальме России, Олимпийских играх 2014 года, а ещё о судьбах людей, открывших курорт в самых северных субтропиках.
- Юным гостям будет интересно найти Чебурашку в одном из городских парков, а старшему поколению — увидеть первые сочинские виллы.
Кому понравится экскурсия
Наша познавательная прогулка будет интересна и маститым ботаникам, и влюблённым парам, и родителям с детьми.
Организационные детали
- Друзья, чтобы чувствовать себя на маршруте комфортно, возьмите с собой воду, сок или перекус, особенно если с вами дети.
- Вам пригодится пустая бутылочка ёмкостью 0,5 л. Если будет работать бювет, попробуем (бесплатно) сочинской минеральной воды.
- Санитарные остановки будут обязательно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Ольга
15 окт 2025
Действительно, жанр экскурсии - это "бродилка"! Но бродилка не в одиночку, а с экскурсоводом - местным жителем. У нас гидом была Елена. Я уже гуляла сама по некоторым местам маршрута,
Ю
Юрий
2 дек 2024
Спасибо гиду, Елена дождалась нас, хотя мы в силу форс-мажора пришли на место встречи на сорок минут позже. Отличная экскурсия, узнали про Сочи много интересного. С Еленой было очень комфортно и мне, и детям, маршрут продуман с учетом удобства всех участников. Рекомендую однозначно.
