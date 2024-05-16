1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«Мы погуляем по саду, с которого началось возрождение Абхазии 100 лет назад»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
«И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Заедем на фотосессию в мандариновый сад и посетим старинную Бзыбскую крепость»
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 мая 2024Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
- ИИрина14 мая 2024Спасибо большое вам за наше отлично проведённое время. 😍💋 Проводник Профессионал! Лошадки послушные и красивые! Виды каньона сказочные! Жаль только, что время быстро пробежало. ☀️
- ЕЕкатерина3 мая 2024Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
- ЕЕкатерина4 января 2024Ездили на 2 дневную экскурсию по Абхазии! Это было лучшее решение на праздники, море впечатлений! Ездили 3 взрослых и 2
- ЕЕкатерина14 декабря 2023Авторский джип-тур «Мандариновый сад, Красавица Рица и Гегский водопад»При бронировании были сомнения. В итоге все очень понравилось, то, что нужно для знакомства с Абхазией!
- ООльга2 декабря 2023Экскурсия хорошая
- ККорелова10 ноября 2023Конная прогулка супер, подруга очень боялась, впервые села на лошадь, но после окончания прогулки захотелось еще, еще и вкусным кофе угостили 😄
- ГГалина21 октября 2023Ездили с Николаем на экскурсию в Сухум и на термальные источники. Сначала переживали по поводу дождя, но всё получилось самым
- ЛЛюдмила21 сентября 2023Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Видно, что экскурсовод знает и любит свой город и природу, отвечала на все вопросы.
- ООльга12 сентября 2023Влада, спасибо огромное за экскурсию! Всё очень понравилось! Мы с Вами уже не в первый раз встречались и опять получили массу информации и удовольствия! Было очень весело и познавательно. Узнали много нового и интересного. До новых встреч!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Цветы и сады»
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