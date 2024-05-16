Цветы и сады – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Сочи, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный тур через ореховые сады к Черномору
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
20 отзывов
Конный тур через ореховые сады к Черномору
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 800 за человека
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«Мы погуляем по саду, с которого началось возрождение Абхазии 100 лет назад»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
«И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
«въезд на авто, чаепитие — 650 руб/взрослые, 300 руб/ дети 5-7 лет, 33 водопада — 200 руб/взрослые, дети до 10 лет бесплатно, сады — 200 руб/человека»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Заедем на фотосессию в мандариновый сад и посетим старинную Бзыбскую крепость»
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Конный тур через ореховые сады к Черномору
    Спасибо большое вам за наше отлично проведённое время. 😍💋 Проводник Профессионал! Лошадки послушные и красивые! Виды каньона сказочные! Жаль только, что время быстро пробежало. ☀️
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
    Ездили на 2 дневную экскурсию по Абхазии! Это было лучшее решение на праздники, море впечатлений! Ездили 3 взрослых и 2
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    детей, все в восторге, море впечатлений! Николай составил для нас потрясающий индивидуальный маршрут! Николай очень приятный, тактичный, эрудированный экскурсовод! В следующий раз поедем только с ним! Обязательно вернемся

  • Е
    Екатерина
    14 декабря 2023
    Авторский джип-тур «Мандариновый сад, Красавица Рица и Гегский водопад»
    При бронировании были сомнения. В итоге все очень понравилось, то, что нужно для знакомства с Абхазией!
  • О
    Ольга
    2 декабря 2023
    Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
    Экскурсия хорошая
  • К
    Корелова
    10 ноября 2023
    Конный тур через ореховые сады к Черномору
    Конная прогулка супер, подруга очень боялась, впервые села на лошадь, но после окончания прогулки захотелось еще, еще и вкусным кофе угостили 😄
  • Г
    Галина
    21 октября 2023
    Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
    Ездили с Николаем на экскурсию в Сухум и на термальные источники. Сначала переживали по поводу дождя, но всё получилось самым
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    лучшим образом, т. к. купаться в очень тёплых источниках было бы не супер в жару! Затем погуляли по набережной в Сухуме. На обратном пути в Новом Афоне посмотрели потрясающую пещеру Симона Кананита, озера и красивейший водопад, станцию-призрак. Кроме того, по пути Николай показал и рассказал нам много интересного! Вкусно пообедали, накупили всяких вкусняшек - чай с плантации, мандарины из сада, вяленую хурму, выпили кофе! С Николаем необыкновенно спокойно и комфортно, машина удобная! Никуда не торопит, ничего не навязывает, предлагает нам самим выбрать, что посмотреть. На следующий год собираемся с ним в Абхазию снова! Очень рекомендую!

    Ездили с Николаем на экскурсию в Сухум и на термальные источники. Сначала переживали по поводу дождя
  • Л
    Людмила
    21 сентября 2023
    В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Видно, что экскурсовод знает и любит свой город и природу, отвечала на все вопросы.
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    Мы прошлись по ряду красивееших уголков природв Сочи. По ходу экскурсии Влада показывала нам фотографии старого Сочи и растений, цветение которых мы не застали. Экскурсия особенно подойдёт тем, кто любит природу и интересуется растениями.

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
    Влада, спасибо огромное за экскурсию! Всё очень понравилось! Мы с Вами уже не в первый раз встречались и опять получили массу информации и удовольствия! Было очень весело и познавательно. Узнали много нового и интересного. До новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Цветы и сады»

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  1. Конный тур через ореховые сады к Черномору
  2. Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
  3. Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
  4. В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
  5. Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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