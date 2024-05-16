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лучшим образом, т. к. купаться в очень тёплых источниках было бы не супер в жару! Затем погуляли по набережной в Сухуме. На обратном пути в Новом Афоне посмотрели потрясающую пещеру Симона Кананита, озера и красивейший водопад, станцию-призрак. Кроме того, по пути Николай показал и рассказал нам много интересного! Вкусно пообедали, накупили всяких вкусняшек - чай с плантации, мандарины из сада, вяленую хурму, выпили кофе! С Николаем необыкновенно спокойно и комфортно, машина удобная! Никуда не торопит, ничего не навязывает, предлагает нам самим выбрать, что посмотреть. На следующий год собираемся с ним в Абхазию снова! Очень рекомендую!