Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Руины форта Александрия и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов
Ривьера — роскошный парк 🌳 и пляж 🏖️, где вы познакомитесь с флорой и фауной Сочинского края
Современный лик Сочи Я расскажу обо всем без прикрас, не сглаживая острые углы и не избегая запрещенных для экскурсоводов тем. Вы узнаете, как живется в курортном городе зимой, какие профессии здесь популярны и как изменился быт горожан после Олимпиады 2014 года. Где учится молодtжь и почему некоторые хотят отсюда уехать? Я отвечу на все ваши вопросы и поделюсь личными историями.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены.
Начало и место завершения
🚩 у Зимнего театра
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Я Владимир и я живу в Сочи всю свою жизнь. С 16 лет я работаю в туризме. Я всегда делаю так, чтобы мои туристы оставались довольными. Я разбираюсь в истории земли, на которой стоит Сочи, в архитектуре и растениях. А также я хорошо знаю современный Сочи, ведь своими глазами вижу, как он меняется. И этим я поделюсь с вами!