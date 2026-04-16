Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вы узнаете все о моем городе: кто жил здесь раньше, как Сочи развивался и строился, что изменила Олимпиада. Вас очаруют старинные улочки, сады и парки и удивят истории жителей: разорившихся купцов и влюбленных художников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сокровища города

Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным. В нашем маршруте:

Секретный сад «Фитофантазия» , спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью

, спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью Черепаховое озеро в живописном сквере

в живописном сквере Зимний театр , украшенный скульптурами работы Веры Мухиной

, украшенный скульптурами работы Веры Мухиной Гостиницы — от царских до олимпийских, у которых вспомним историю строительства курорта

— от царских до олимпийских, у которых вспомним историю строительства курорта Приморский парк — главный курортный променад

— главный курортный променад Роща реликтовых пицундских сосен на берегу моря

на берегу моря Старейший монумент города, символизирующий его дух

города, символизирующий его дух Необычное «зеленое фойе» перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера

перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера Руины форта Александрия и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов

и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов Собор Архангела Михаила — первый православный храм города

Залы и галереи Морского вокзала, скрытые от глаз рядового туриста

Современный лик Сочи

Я расскажу обо всем без прикрас, не сглаживая острые углы и не избегая запрещенных для экскурсоводов тем. Вы узнаете, как живется в курортном городе зимой, какие профессии здесь популярны и как изменился быт горожан после Олимпиады 2014 года. Где учится молодежь и почему некоторые хотят отсюда уехать? Я отвечу на все ваши вопросы и поделюсь личными историями.

Организационные детали

Женщинам для посещения храма нужно взять платок.