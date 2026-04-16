Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вы узнаете все о моем городе: кто жил здесь раньше, как Сочи развивался и строился, что изменила Олимпиада.
Вас очаруют старинные улочки, сады и парки и удивят истории жителей: разорившихся купцов и влюбленных художников.
Вас очаруют старинные улочки, сады и парки и удивят истории жителей: разорившихся купцов и влюбленных художников.
Описание экскурсии
Сокровища города
Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным. В нашем маршруте:
- Секретный сад «Фитофантазия», спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью
- Черепаховое озеро в живописном сквере
- Зимний театр, украшенный скульптурами работы Веры Мухиной
- Гостиницы — от царских до олимпийских, у которых вспомним историю строительства курорта
- Приморский парк — главный курортный променад
- Роща реликтовых пицундских сосен на берегу моря
- Старейший монумент города, символизирующий его дух
- Необычное «зеленое фойе» перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера
- Руины форта Александрия и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов
- Собор Архангела Михаила — первый православный храм города
Залы и галереи Морского вокзала, скрытые от глаз рядового туриста
Современный лик Сочи
Я расскажу обо всем без прикрас, не сглаживая острые углы и не избегая запрещенных для экскурсоводов тем. Вы узнаете, как живется в курортном городе зимой, какие профессии здесь популярны и как изменился быт горожан после Олимпиады 2014 года. Где учится молодежь и почему некоторые хотят отсюда уехать? Я отвечу на все ваши вопросы и поделюсь личными историями.
Организационные детали
Женщинам для посещения храма нужно взять платок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 867 туристов
Давным-давно моего прапрадедушку направили работать бухгалтером в один сочинский санаторий. Неподалёку ему выделили землю, на которой он построил дом. В этом доме я и живу всю свою жизнь. Ещё будучи
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Просто великолепная прогулка с историей города. Заходили в маленькие улочки и сады.
Если бы сами пошли, никогда бы не заглянули и не узнали, что есть такая красота.
Очень приятно слышать историю от
Если бы сами пошли, никогда бы не заглянули и не узнали, что есть такая красота.
Очень приятно слышать историю от
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Сочи глазами местных. Нисколько не пожалели, что выбрали данную экскурсию. Пишу отзыв с опозданием. Нам понравилось всё. Гуляя по городу, мы порой даже не знаем, что выше от моря есть еще улица или интересный двор, галерея. Экскурсия была позновательной, интересной.
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А
Очень интересная экскурсия. Видно, что Владимир знает и любит свой город. Он показал нам такие уголки Сочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Однозначно рекомендуем!
+1
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Владимир прекрасный рассказчик, грамотный и увлеченный. Прогулка прошла в комфортном темпе и оставила много позитивных эмоций.
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Все понравилось. Владимир радушно рассказал об истории г. Сочи, провел экскурсию по интересным местам с их историей, ответил на все вопросы. Заняло это порядка 3 часа. все были довольны. Рекомендую! Спасибо!
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Замечательная и познавательная пешая прогулка с профессиональным гидом - это залог хорошего первого впечатления от города, который посещен впервые. Самостоятельно практически нет шансов отыскать такие места (улочки-закоулочки), да даже если и отыщешь, то без комментариев они могут быть просто не замечены. Поэтому однозначно рекомендую и экскурсию, и гида.
+2
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