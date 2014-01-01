Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Сокровища города

Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным. В нашем маршруте:

Секретный сад «Фитофантазия» , спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью

, спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью Черепаховое озеро в живописном «Дендрарии»

в живописном «Дендрарии» Зимний театр , украшенный скульптурами работы Веры Мухиной

, украшенный скульптурами работы Веры Мухиной Гостиницы — от царских до олимпийских, у которых вспомним историю 📖 строительства курорта

— от царских до олимпийских, у которых вспомним историю 📖 строительства курорта Старейший монумент города, символизирующий его дух

города, символизирующий его дух Необычное «зеленое фойе» перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера

перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера Руины форта Александрия и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов

и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов Ривьера — роскошный парк 🌳 и пляж 🏖️, где вы познакомитесь с флорой и фауной Сочинского края

Современный лик Сочи

Я расскажу обо всем без прикрас, не сглаживая острые углы и не избегая запрещенных для экскурсоводов тем. Вы узнаете, как живется в курортном городе зимой, какие профессии здесь популярны и как изменился быт горожан после Олимпиады 2014 года. Где учится молодtжь и почему некоторые хотят отсюда уехать? Я отвечу на все ваши вопросы и поделюсь личными историями.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены.