Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сочи глазами местных

Прогуляться по самым красивым паркам города и заглянуть в его тайные уголки, приоткрывая историю

Владимир
Владимир – Гид из Сочи
Вы узнаете все о моем городе: кто жил здесь раньше, как Сочи развивался и строился, что изменила Олимпиада.

Вас очаруют старинные улочки, сады и парки 🌳 и удивят истории 📖 жителей: разорившихся купцов и влюбленных художников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Сочи глазами местных
Сочи глазами местных

Что вас ожидает

Сокровища города
Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным. В нашем маршруте:

  • Секретный сад «Фитофантазия», спрятанный, как Нарния, за дубовой дверью
  • Черепаховое озеро в живописном «Дендрарии»
  • Зимний театр, украшенный скульптурами работы Веры Мухиной
  • Гостиницы — от царских до олимпийских, у которых вспомним историю 📖 строительства курорта
  • Старейший монумент города, символизирующий его дух
  • Необычное «зеленое фойе» перед концертной площадкой — оригинальный замысел ландшафтного дизайнера
  • Руины форта Александрия и картинная арт-галерея в старинном особняке греческих купцов
  • Ривьера — роскошный парк 🌳 и пляж 🏖️, где вы познакомитесь с флорой и фауной Сочинского края

Современный лик Сочи
Я расскажу обо всем без прикрас, не сглаживая острые углы и не избегая запрещенных для экскурсоводов тем. Вы узнаете, как живется в курортном городе зимой, какие профессии здесь популярны и как изменился быт горожан после Олимпиады 2014 года. Где учится молодtжь и почему некоторые хотят отсюда уехать? Я отвечу на все ваши вопросы и поделюсь личными историями.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены.

Начало и место завершения
🚩 у Зимнего театра
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных
Сочи глазами местных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Привет! Я Владимир и я живу в Сочи всю свою жизнь. С 16 лет я работаю в туризме. Я всегда делаю так, чтобы мои туристы оставались довольными. Я разбираюсь в истории земли, на которой стоит Сочи, в архитектуре и растениях. А также я хорошо знаю современный Сочи, ведь своими глазами вижу, как он меняется. И этим я поделюсь с вами!
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