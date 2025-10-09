Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Сочи, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Завтрак на горе Монашка в Красной Поляне
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Завтрак на горе Монашка в Красной Поляне
Насладиться видами на Главный Кавказский хребет с чашкой горячего чая или кофе
Начало: У остановки «Часовня» в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи - город миллионеров и революционеров
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи - город миллионеров и революционеров
Узнать о столичном купечестве, стоявшем у истоков курорта
Начало: Летний театр
11 окт в 08:30
19 окт в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Счастье в Сочи есть
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Счастье в Сочи есть
Посетить лучшие рестораны и попробовать город на вкус
Начало: У ЦУМа
Сегодня в 16:30
12 окт в 14:30
9300 ₽ за всё до 8 чел.
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Историко-гастрономическая прогулка в Сочи
Погрузитесь в атмосферу Нижнего города Сочи, наслаждаясь дегустацией кофе из разных стран и открывая для себя исторические улицы и здания
Начало: По согласованию
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Пешая
1 час
Индивидуальная
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Прогуляться по живописным аллеям и лучше узнать самого себя
Начало: У парка «Ривьера»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
3200 ₽ за человека

