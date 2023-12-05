Что вас ожидает: «Россия — Душа планеты, а Абхазия её сердце, в котором каждому найдётся место» Тур начинается с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Он будет проходить вдоль Черного моря, и туристы могут расслабиться и насладиться красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.

Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.

Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?

Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.

Заехать в Гагру и Пицунду;

Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;

Организовать фотосессию на Колонаде;

Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;

Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;

Водопады Мужские и женские слёзы;

Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;

• Погулять по Новоафонскому монастырю. Важная информация:

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт;

Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище. 10 достопримечательностей, которые нужно посетить непременно:.

Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.

Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.

• Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь: