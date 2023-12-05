Абхазия как на ладони

Групповая экскурсия в Сочи
Готовьтесь к захватывающему путешествию, полному удивительных впечатлений и красоты, которую предлагает вам Абхазия! Вы посетите 10 достопримечательностей «must have» Абхазии, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему запоминающимся.
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Абхазия как на ладони
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса1 530 ₽
Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириу1 350 ₽
Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района1 600 ₽
Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района1 450 ₽
Взрослый (12+) из Красной Поляны2 100 ₽
Детский (до 12 лет) из Красной Поляны1 900 ₽

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Парк принца Ольденбургского
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита

Описание

Что вас ожидает: «Россия — Душа планеты, а Абхазия её сердце, в котором каждому найдётся место» Тур начинается с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Он будет проходить вдоль Черного моря, и туристы могут расслабиться и насладиться красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.
  • Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.
  • Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?
  • Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.
  • Заехать в Гагру и Пицунду;
  • Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;
  • Организовать фотосессию на Колонаде;
  • Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;
  • Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;
  • Водопады Мужские и женские слёзы;
  • Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;

• Погулять по Новоафонскому монастырю. Важная информация:

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт;
  • Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище. 10 достопримечательностей, которые нужно посетить непременно:.
  • Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.
Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.
• Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля;
  • Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь;
  • Солнцезащитный крем (по сезону);
  • Наличные деньги;
  • Заряженные гаджеты.

Ежедневно, 5-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Работа квалифицированного экскурсовода
Что не входит
  • Экологический сбор Рицинского национального парка — 700 руб.
  • По желанию:
  • Новоафонская пещера — 700 руб.
  • Дача Сталина — 300 руб.
  • Водопад «Молочный» и «Птичий клюв» — 300 руб.
  • Питание (средний чек — 700 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 5-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт
  • Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования)
  • При себе необходимо иметь:
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля
  • Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем (по сезону)
  • Наличные деньги
  • Заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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