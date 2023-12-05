Готовьтесь к захватывающему путешествию, полному удивительных впечатлений и красоты, которую предлагает вам Абхазия! Вы посетите 10 достопримечательностей «must have» Абхазии, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему запоминающимся.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 530 ₽
|Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириу
|1 350 ₽
|Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района
|1 600 ₽
|Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|1 450 ₽
|Взрослый (12+) из Красной Поляны
|2 100 ₽
|Детский (до 12 лет) из Красной Поляны
|1 900 ₽
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Парк принца Ольденбургского
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Пляж Пицунда (не доступно с 15.10 по 01.05)
- Новоафонский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита
Описание
Что вас ожидает: «Россия — Душа планеты, а Абхазия её сердце, в котором каждому найдётся место» Тур начинается с прогулки по старинным улочкам Гагры, но туристы увидят ещё и много других, более старых и традиционных уголков, скрытых за современными витринами и фонарями. Он будет проходить вдоль Черного моря, и туристы могут расслабиться и насладиться красотой окружающего пейзажа, похожего на изображение из книги приключений. В Абхазии на каждую научную версию о рождении рек, озер, пещер и водопадов существует альтернативная — легенда. Самая удивительная и необычная легенда: Когда Бог раздавал земли народам, Абхаз явился последним.
- Я Абхаз, — смущенно сказал опоздавший, — и пришел к тебе получить землю.
- Но я все уже раздал. Где же ты вчера был?
- Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его оставить в одиночестве,- признался Абхаз. Господь проникся поступком Абхаза, ведь сам заповедовал встречать гостя, как Бога, а следовательно Абхаз поступил по завету Божьему.
- Заехать в Гагру и Пицунду;
- Полюбоваться рестораном Гагрипшт, которому более 100 лет и построенному без единого гвоздя;
- Организовать фотосессию на Колонаде;
- Посетить дачу Сталина «Холодная речка»;
- Увидеть Голубое озеро и Юпшарский каньон;
- Водопады Мужские и женские слёзы;
- Подняться к озеру Рица на высоту 1000 м. над уровнем моря;
• Погулять по Новоафонскому монастырю. Важная информация:
Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт;
- Ты равен своему поступку, — сказал Бог. И хотя я уже раздал все земли, но тебе отдам райский кусочек, который приберег для себя. Будет у тебя прекрасная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней. Только не преврати ее в ад. С тех пор Господь, согласно легенде, живет на небесах, а Абхаз — в его земном пристанище. 10 достопримечательностей, которые нужно посетить непременно:.
- Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.
Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:.
• Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования); При себе необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля;
- Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь;
- Солнцезащитный крем (по сезону);
- Наличные деньги;
- Заряженные гаджеты.
Ежедневно, 5-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Работа квалифицированного экскурсовода
- Что не входит
- Экологический сбор Рицинского национального парка — 700 руб.
- По желанию:
- Новоафонская пещера — 700 руб.
- Дача Сталина — 300 руб.
- Водопад «Молочный» и «Птичий клюв» — 300 руб.
- Питание (средний чек — 700 руб. /чел.)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 5-00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт
- Вы можете самостоятельно приехать к удобной точке сбора в Адлере, если не хотите приобретать билет с трансфером из Центрального Сочи или Красной Поляны (точку сбора можно будет согласовать с менеджером после бронирования)
- При себе необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей) для прохождения пограничного контроля
- Купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь
- Солнцезащитный крем (по сезону)
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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