Абхазия: озеро Рица и Новый Афон

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон
Абхазия: озеро Рица и Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Пицунда
  • Дача Сталина
  • Озеро Рица
  • Ново-Афонская пещера
  • Монастырь в Новом Афоне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Вас ждет невероятное путешествие по Абхазии и ее Золотому кольцу! Эта небольшая страна полна чудес, она готова поделиться с вами своими достопримечательностями и красотами, подарить множество впечатлений и пригласить в гости еще и еще раз. Отправившись в Абхазию, не упустите случая проехаться по Золотому кольцу. Маршрут этот начинается в Сочи, включает в себя сразу несколько курортных городов и природных памятников. Даже те, кто приехал в Сочи только ради его пляжей, не отказываются от экскурсий и посещения знаковых для Абхазии мест.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Дополнительно оплачивается: Посещение Ново-Афонской пещеры - 500 руб. /чел. Экологический сбор на озере Рица - 350 руб. /чел. Посещение Дачи Сталина - 300 руб. /чел. Дегустация вин - 50 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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