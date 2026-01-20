Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по солнечной Абхазии
Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
«Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окружённое лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года»
Завтра в 05:30
22 янв в 05:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии
Очароваться горной природой на озере Рица и побывать в Новом Афоне - в индивидуальном формате
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан»
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
Гагра, озеро Рица и парк львов на комфортной индивидуальной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские слезы»
Завтра в 07:30
22 янв в 07:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: По Вашему адресу в Сочи в черте города, из отеля н...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:00
16 667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Перезагрузиться на природе без толп туристов - на озере Рица, у Гегского водопада и в горных долинах
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная индивидуальная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (от КПП Псоу)
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
«Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по национальному парку: из Сочи - на озеро Рица
Абхазия - страна удивительной природной красоты. Вас ждут ущелья, каньоны, водопады и озёра. Ваша мини-группа начнёт путь из Сочи
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия в поездке из Сочи: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в индивидуальном формате
Начало: В Сочи
«По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь её культурой и природой. Вас ждёт день, полный открытий, в сопровождении опытного гида
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Сочи - на озеро Рица в индивидуальном формате
Посетить визитную карточку Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре
Начало: В любом удобном Вам месте до Центрального Сочи
«Посетите древний Юпшарский каньон, полюбуетесь карстовым Голубым озером и услышите, с чем связан необычный цвет его воды»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
14 900 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Эксклюзив джип-тур: «Зимняя сказка на озере Рица и Мандариновый сад»
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
«Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера»
Расписание: Ежедневно, 6:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебная Абхазия: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Начало: Ваш адрес в Сочи
«Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлер, (Сириус) Олимпийский парк
«Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
13 599 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии из Сочи
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
«Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Путешествуем по Стране Души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на джипе на озеро Рица - из Сочи
Гегский водопад, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и другие топовые локации - за 1 день
Начало: По вашему адресу
«Голубое озеро с кристально чистой водой и живописной природой, создающей волшебную атмосферу»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: От места проживания туристов
«Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, каньоны, водопады, ущелья, подвесные мосты, голубое озеро и озеро Рица»
Расписание: В любой день, в любое время
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии в индивидуальном формате - из Сочи
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на автопешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
11 280 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Гагра и озеро Рица: поездка из Сочи
Познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
«Проедем вокруг жемчужины Абхазии — озера Рица»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 09:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты: индивидуальная экскурсия из Сочи
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
«А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета»
Завтра в 05:00
22 янв в 05:00
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота»»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:30
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Индивидуальная экскурсия в горы Сочи с ночёвкой на Бзерпинском карнизе. Потрясающие виды, треккинг и звёздное небо ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«После завтрака идём на озеро Малое»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
от 26 667 ₽ за человека
Водная прогулка
Пляжная Абхазия: озеро Рица и самый красивый пляж
Начало: Ваш отель или квартира
«Мы посетим такие популярные места как водопады «Девичьи и Мужские слезы», Юпшарский каньон, голубое озеро»
Расписание: Ежедневно
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Начало: От отеля, где вы остановились
«А по дороге на Рицу — водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, каньон «Каменный мешок» и обрыв «Прощай Родина»
Завтра в 08:30
23 янв в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная Абхазия с трансфером из Сочи
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на индивидуальной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Сочи в мини-группе
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: В Сочи/Адлер/Сириус
«Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
2400 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия из Сочи по Золотому кольцу Абхазии: пять звёзд и мандариновый сад
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть красоту Абхазии в поездке и по ее главным местам
Начало: По договоренности
«Вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и полюбуетесь ярко-бирюзовым цветом его воды»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Сочи в январе 2026
Сейчас в Сочи в категории "Озера" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 1600 до 371 111 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
