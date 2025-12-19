Представьте, что вы входите в кристально чистую холодную воду горной реки, но вам не холодно. Плотный гидрокостюм надёжно защищает вас. Вы медленно отрываетесь от дна и ложитесь на спину… Тишина, только ваше дыхание и звук воды. Это и есть айс-флоатинг — практика, которая покорила Скандинавию, а теперь доступна и в Сочи.
Описание экскурсии
Это не заплыв и не экстремальное плавание
Это погружение в состояние глубокого покоя. Ледяная вода мягко запускает мощные физиологические процессы, ускоряет метаболизм и вызывает выброс эндорфинов — гормонов счастья. После купания вы почувствуете лёгкость и прилив энергии.
Как всё пройдёт
- Мы заберём вас у ключевых ж/д станций по пути на каньон Чёртовы Ворота. Время в дороге: около 40 минут от Сочи и около 20 минут от Хосты
- на месте вас ждёт лёгкий треккинг до каньона (5 минут)
- Вы пройдёте инструктаж и зайдёте в воду. Плаванье займёт от 40 минут до 1 часа
- Инструктор всё время рядом: будет следить за безопасностью и сделает красивые фото и видео на память
- Сам каньон всего 300 метров, но это покажется огромным расстоянием. Ведь мы никуда не спешим, а отдыхаем!
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Peugeot Travel Longer, аренда профессионального гидрокостюма, горячий чай и вкусняшки, фото- и видеосъёмка на GoPro 13
- После поездки вы получите весь удачный фото- и видеоматериал
- Физические ограничения: рост от 150 см, вес до 120 кг
- При плохих погодных условиях можем перенести поездку по договорённости
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзалах Сочи, Хосты и других станциях по пути
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 638 туристов
Привет! Я давно живу в Сочи, и классические экскурсионные маршруты мне неинтересны, поэтому я каждый раз придумываю новые и новые направления. Создаю программы для тех, кто жаждет активного отдыха и
