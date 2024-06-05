1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- ТТатьяна31 мая 2024Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
- ННаталья27 мая 2024👌🏻😀
- ВВиктор27 мая 2024Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
- ААлина18 мая 2024Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
- ННаталья17 мая 2024Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
- ЕЕвгений14 мая 2024Отличная Экскурсия. Все очень понравилось.
- ССтанислав13 мая 2024Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
- ЮЮлия7 мая 2024Очень красивые места. Незабываемая экскурсия. Анна замечательный гид. Рекомендую.
- ЕЕкатерина1 мая 2024От всей души сердечно благодарим Сергея! Нас была большая компания: дети 5-11 лет и 4 взрослых. Сергей невероятно внимательный, терпеливый и располагающий
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чертовы ворота»
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