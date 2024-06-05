Экскурсии на Чёртовы ворота из Сочи

Найдено 14 экскурсий в категории «Чертовы ворота» в Сочи, цены от 3 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивное ущелье реки Хоста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
29 отзывов
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
Начало: Возле ул. Самшитовой
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
К Агурским водопадам и чайной плантации с фотосетом на iPhone 14
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
6 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
    👌🏻😀
  • В
    Виктор
    27 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
  • А
    Алина
    18 мая 2024
    Дивное ущелье реки Хоста
    Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
    Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и
  • Е
    Евгений
    14 мая 2024
    Дивное ущелье реки Хоста
    Отличная Экскурсия. Все очень понравилось.
  • С
    Станислав
    13 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
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    виды просто потрясающие. Кто еще раздумывает ехать или нет, однозначно ехать. Все проходит в неспешном ритме, на чайной плантации вообще медитативно, такого вы точно не получите нигде в общих группах, где все строго по графику и бегом. Респект за отличный чай и вкусный пирог)) в пещерах интересно, ведет местный гид экскурсию. Каньоны супер, спасибо Эдуарду и всем кто участвует в организации. Остались только положительные эмоции. 5 баллов однозначно! P.S. И за хорошую компанию спасибо Мише и Маше))

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Дивное ущелье реки Хоста
    Очень красивые места. Незабываемая экскурсия. Анна замечательный гид. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    От всей души сердечно благодарим Сергея! Нас была большая компания: дети 5-11 лет и 4 взрослых. Сергей невероятно внимательный, терпеливый и располагающий
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    экскурсовод. Он делал все, чтобы нам было комфортно, весело, интересно. Адаптировал экскурсию под наши интересы - дача Сталина, Агурское ущелье, чайные плантации в Мацесте, Змейковские водопады. Самый крутой экскурсовоы в музее Сталина, информативные истории, интереснейшие места - были у нас. Он делал все для нас, как будто мы приехали к ближайшему любимому родственнику. Ничего лишнего, только лучшее, только забота. Самая насыщенная и впечатляющая экскурсия в нашем отдыхе. Будем возвращаться еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чертовы ворота»

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  5. Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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