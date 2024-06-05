Сейчас в Сочи в категории "Чертовы ворота" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 900 до 19 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5