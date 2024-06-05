1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ВВиктор27 мая 2024Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
- ННаталья17 мая 2024Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
- ММария12 мая 2024Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
- ИИгорь1 мая 2024Роман, спасибо Вам огромное за такой прекрасный день, за потраченное время, приложенные старания и силы. Желаю Вам дальнейших проектов, новых маршрутов и новых идей, физических сил, терпения, хороших туристов, а самое главное-времени и желания.
- ЮЮлия29 апреля 2024Поход очень понравился, по дороге шли толпой с разными видами рельефа. Была и прогулка по лесной тропе, и подъем, и
- ЛЛюбовь16 апреля 2024Отличная экскурсия ☺️ Особенно для тех, кто любит активный отдых и не любит толпы туристов Роман прекрасный гид, интересно рассказывает, помогает
- иирина20 марта 2024Марш-бросок по тиссо-самшитовому лесу был прекрасен! великолепная природа, очаровательные попутчики и отличный проводник Ирина. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Хосты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Из Хосты" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 800 до 15 340 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Из Хосты», 71 ⭐ отзыв, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август