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И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!