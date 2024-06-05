Из Хосты – экскурсии в Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Из Хосты» в Сочи, цены от 3 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Загадки древней Хосты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800 за всё до 2 чел.
Белые скалы Навалишинского ущелья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Белые скалы Навалишинского ущелья
Насладиться тишиной реликтового леса, услышать историю Сочи и сделать потрясающие снимки каньона
Начало: На автобусной остановке «Хоста - Мост»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
По следам динозавров в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000 за всё до 7 чел.
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В дом к виноделу: мастер-классы и кавказское застолье
Нарисовать картину вином, попробовать улиток и потанцевать в винограде
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
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    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • В
    Виктор
    27 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Спасибо Роману большое за экскурсию! Живо, весело, интересно. Получили массу приятных эмоций и фото на память. Всем рекомендуем!
  • И
    Игорь
    1 мая 2024
    Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
    Роман, спасибо Вам огромное за такой прекрасный день, за потраченное время, приложенные старания и силы. Желаю Вам дальнейших проектов, новых маршрутов и новых идей, физических сил, терпения, хороших туристов, а самое главное-времени и желания.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
    Поход очень понравился, по дороге шли толпой с разными видами рельефа. Была и прогулка по лесной тропе, и подъем, и
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    горная река и водопады. Роман очень приятный гид, сопровождал дорогу интересными рассказами. Помог нам с множеством рекомендаций на другие дни путешествия. Спасибо, Роман!

  • Л
    Любовь
    16 апреля 2024
    Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
    Отличная экскурсия ☺️ Особенно для тех, кто любит активный отдых и не любит толпы туристов Роман прекрасный гид, интересно рассказывает, помогает
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    в прохождении маршрута, следит за вашим физическим состоянием и моральным настроем. Он сделал наш день чудесным и незабываемым, за что ему большое спасибо ❤️ Само собой, на протяжении всего маршрута встречаются красивые локации, точнее весь маршрут и есть красивая локация Всем рекомендуем 🤌🏼

    Отличная экскурсия ☺️ Особенно для тех, кто любит активный отдых и не любит толпы туристовОтличная экскурсия ☺️ Особенно для тех, кто любит активный отдых и не любит толпы туристовОтличная экскурсия ☺️ Особенно для тех, кто любит активный отдых и не любит толпы туристов
  • и
    ирина
    20 марта 2024
    Загадки древней Хосты
    Марш-бросок по тиссо-самшитовому лесу был прекрасен! великолепная природа, очаровательные попутчики и отличный проводник Ирина. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Хосты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Красота дикой природы Сочи
  2. Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
  3. Удивительные окрестности Сочи на авто
  4. Загадки древней Хосты
  5. Белые скалы Навалишинского ущелья
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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